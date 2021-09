Comment contrôler le temps d'écran des jeunes?

Quelle limite de temps d'écran doit-on imposer à nos jeunes et quels sont les impacts de la surconsommation sur leur cerveau? Un panel d'experts tente de trouver les réponses à ces importantes questions dans le cadre d'une vaste consultation publique amorcée avant la pandémie.

La deuxième phase de consultation qui devait avoir lieu en mars 2020 reprend aujourd'hui à Québec après avoir été reportée en raison de la crise sanitaire. Des spécialistes en santé et en éducation débattront entre autres de l'encadrement à effectuer auprès des jeunes pour réduire les effets négatifs du temps d'écran sur leur santé. Il sera aussi question des effets bénéfiques que ce type d'appareils peut apporter. Le temps d'écran a explosé partout au Québec avec l'imposition du confinement par le gouvernement Legault et des cours à distance pour prévenir et contrôler les éclosions de COVID-19.

La consultation publique permettra d'élaborer une stratégie nationale sur cet enjeu dès le mois prochain.



PAS PLUS D'UNE HEURE POUR LES TOUTS PETITS

Les personnes les plus fragiles à une surexposition du temps d'écran sont les petits avec leur cerveau en plein développement. La Société canadienne de pédiatrie recommande de limiter à une heure par jour le temps passé devant une tablette, télé, jeu vidéo ou autres aux enfants de 2 à 5 ans.

Les moins de 2 ans devraient l'éviter complètement alors que les plus vieux (5 ans et plus) ne devraient pas dépasser 2h par jour.

Plusieurs effets néfastes de la surconsommation de l'écran sont déjà documentés comme la perte de sommeil, la prise de poids et une diminution des habiletés langagières.

Statistique Canada estimait en 2016 que les enfants de 3 à 4 ans passaient en moyenne 2 heures par jour devant un écran.