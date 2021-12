Conditions difficiles sur les routes et risques de pannes

La météo risque de compliquer vos déplacements et pourrait même affecter ceux qui décident de rester à la maison avec des pannes à prévoir.

La pluie verglaçante au début de la journée et la pluie qui suit (de la neige dans certains secteurs) peuvent causer des difficultés dans les déplacements.

La chaussée est effectivement glissante par endroits, la visibilité est réduite et le risque d'aquaplanage est accru.

Si vous pouvez remettre vos sorties à demain, c'est peut-être sage de le faire et sinon, soyez prudents et prévoyez un peu plus de temps pour vous rendre à destination.

Pour planifier vos déplacements, vous pouvez visiter le Québec 511 qui donne une bonne idée de l'état de la route.

PANNES

Même en restant à la maison, la température pourrait affecter votre journée en raison des pannes qui ont d'ailleurs déjà commencé à toucher le Québec, samedi matin.

L'outil Info-pannes d'Hydro-Québec peut vous permettre de suivre le compte et évaluer l'heure à laquelle l'électricité devrait revenir, si vous l'avez perdu.