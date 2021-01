CONFINEMENT: Les troubles alimentaires explosent chez les jeunes

De plus en plus de jeunes souffrent de problèmes alimentaires en raison du confinement et du chaos causés par la pandémie. L'hôpital Sainte-Justine a reçu deux fois plus de patients qu'il y a un an selon les informations obtenues par La Presse.

De 110 patients en 2019, 220 ont reçu des soins pendant la crise de la COVID-19.

Les excès varient de la surconsommation de nourriture (hyperphagie) à l'exercice extrême pour éviter de prendre du poids. Une véritable «catastrophe» pour les experts qui anticipent notamment des problèmes d'obésité majeurs alors que plusieurs jeunes se trouvaient déjà en difficulté. Le taux d'obésité pourrait passer de 10% à 15% chez les jeunes Québécois d'après une étude américaine effectuée l'été dernier.

Le CHU Sainte-Justine a d'ailleurs mis en place un service de soutien à distance pour contrer les troubles alimentaires grâce à un don de 300 000$ de Bell Cause pour la cause. 75% de la clientèle du CHU Sainte-Justine vit à l'extérieur de l'île de Montréal. Le phénomène est en forte hausse particulièrement chez les moins de 12 ans.

«Le CHU Sainte-Justine reçoit 40 % des cas d'hospitalisation en troubles de la conduite alimentaire, souvent les plus complexes de toute la province. Notre ambition est d'intervenir tôt auprès du plus grand nombre de patients pour prévenir la progression de la maladie, réduire sa durée et améliorer le pronostic.» - Dre Danielle Taddeo, pédiatre spécialisée en médecine de l'adolescence au CHU Sainte-Justine

TROP DE TEMPS À LA MAISON

Les jeunes Québécois sont livrés à eux-mêmes depuis plusieurs mois déjà avec l'école à la maison. Coincés entre 4 murs, plusieurs jeunes se tournent vers la malbouffe pour obtenir un certain réconfort augmentant souvent considérablement une diète déjà riche en sucre. Il s'agit d'un cocktail parfait pour exacerber les troubles alimentaires selon le coordonnateur clinique d'Anorexie et boulimie Québec (ANEB Québec) Jérôme Tremblay:

«Quand on perd le contrôle de notre environnement, ça peut souvent renforcir les troubles alimentaires. C'est l'un des aspects sur lequel on est en mesure de garder le contrôle. C'est un mécanisme de défense pour plusieurs jeunes.»

De juillet à décembre, 864 personnes ont contacté le service de clavardage en ligne d'ANEB Québec pour obtenir de l'aide. C'est au moins 100 demandes de plus que ce que l'organisme reçoit généralement dans toute une année. «On sent beaucoup de détresse chez eux (les jeunes) et beaucoup d'impuissance pour trouver des moyens de s'en sortir,» indique Jérôme Tremblay.

Si vous avec besoin d'aide, vous pouvez contacter Anorexie et boulimie Québec au 1 800 630-0907.