Congédiement de Don Cherry: les réactions

Le commentateur de hockey Don Cherry a été congédié par le réseau Sportsnet.

Dans sa chronique de samedi soir à Hockey Night in Canada, il a tenu des propos controversés sur les immigrants.

L'ex-entraîneur a accusé les nouveaux arrivants de ne pas acheter assez de coquelicots, à l'approche du Jour du Souvenir.

Dans une déclaration, émise cet après-midi, Sportsnet affirme que ces propos ne représentent pas ses valeurs.

Le réseau remercie tout de même Don Cherry pour sa contribution au monde du hockey au cours des 40 dernières années.

De nombreux anglophones semblent être très furieux de ce congédiement, certains allant même jusqu'à vouloir boycotter le réseau Sportsnet en créant le #BoycottSportsnet.

Une pétition en soutien à Don Cherry a également été lancée sur le web, en après-midi. À 17h30, elle avait déjà récolté plus de 10 000 signatures.

@Sportsnet unbelievable. Don is the face of HINC. What did he actually do wrong. He spoke the truth. I’ll never watch another hockey game on sportsnet ever again #TSNHockey. Hope everyone is happy they got an 85 year old icon fired. Because he said you people. Disgusting