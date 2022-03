CONSOMMATION : quel véhicule électrique est le plus fiable ?

La hausse fulgurante du prix de l'essence amène de nombreux consommateurs à songer à l'achat d'un véhicule électrique. Quelle est la voiture le plus fiable sur le marché au Québec ? Le magazine Protégez-Vous a analysé le dossier avec sa dernière édition du guide Autos neuves et d'occasion 2022.

Le classement des meilleurs et pires modèles électriques a été dressé avec l'aide de 474 propriétaires sondés sur les différents types de bris subis au cours de la dernière année. Problème de batteries, de direction, de suspension, de freins, au total 189 défauts mécaniques regroupés dans 12 catégories ont été analysés.

Le titre de véhicule le plus fiable revient à la Toyota Prius Prime, un modèle hybride branchable. Aucun bris n'a été rapporté dans les 12 derniers mois selon Protégez-vous. La Nissan Leaf arrive au second rang, suivi de la Tesla Model 3 qui arrive bon dernier avec un taux de fiabilité "très mauvais". De nombreux problèmes de peinture, de direction, de suspension ainsi que des troubles liés aux bruits et fuites d'air ont été rapportés.

«Dans l’ensemble, en ce qui concerne les véhicules électriques, la grande majorité des répondants sont satisfaits de leur achat. Le taux de fiabilité de leur auto n’influence pas leur appréciation. Dans le cas de la Tesla Model 3, c’est plutôt le contraire, remarque la journaliste Stéphanie Perron qui a mené cette enquête en collaboration avec George Iny, directeur de l'Association pour la protection des automobilistes. Les propriétaires de Tesla 3 apprécient beaucoup leur auto en dépit de ses défauts !»

«La majorité des problèmes sont encore couverts par les garanties des constructeurs. Plusieurs verront toutefois cette protection arriver à échéance au cours des prochaines années. On verra alors pour quels véhicules les propriétaires devront assumer les réparations.» - George Iny, directeur de l’APA

Le guide Autos neuves et d'occasion 2022 de Protégez-Vous est accessible dès maintenant sur son site web et dans ses applications tablettes iPad et Android. Il sera aussi disponible en kiosque à compter du 25 mars.