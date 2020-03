CORONAVIRUS: 33 cas sous investigation

Il y a toujours un seul cas du coronavirus au Québec.

La Montréalaise infectée se porte mieux, elle de retour chez elle après un bref séjour à l'hôpital hier. Elle et ses proches demeurent en isolement à la maison.

Dans sa plus récente mise à jour cet après-midi, la ministre de la Santé, Danielle McCann a toutefois indiqué que 33 personnes sont présentement sous investigation. Ils subissent des tests. Par ailleurs, notons que 203 cas ont été infirmés, c'est-à-dire que les résultats de leurs examens se sont avérés négatifs.

Comme Ottawa, Québec met sur pied un nouveau comité ministériel pour se pencher sur l'épidémie du COVID-19.

Des cliniques médicales seront prochainement désignées pour accueillir des personnes infectées par le coronavirus.

Bien que les autorités de la Santé publique indiquent que le risque de propagation au Québec demeure faible, elles affirment prendre la situation très au sérieux et assurent que toutes les mesures de précaution sont mises en place. Pour plus de détails sur le coronavirus, la population est invitée à consulter la section coronavirus sur le site web du gouvernement du Québec.

Il est conseillé à la population d'adopter des comportements sécuritaires. De nouvelles mesures de précaution ont d'ailleurs été annoncées aujourd'hui.

«On commence vraiment à demander aux gens d'adopter des comportements, en considérant que peut-être le virus circule à l'heure actuelle, donc on va demander aux gens de limiter les poignées de main et de réduire les contacts avec les proches les plus vulnérables aussi.»

-Le directeur général adjoint de la protection de la santé publique, Yves Jalbert