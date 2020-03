CORONAVIRUS: Attention à votre consommation d'alcool!

Alors qu'on a tous besoin de décompresser en cette période de pandémie, faites attention à votre consommation d'alcool. Éduc'Alcool rappelle que la surconsommation de manière constante affecte notre système immunitaire.

L'attrait de la coupe de vin chaque soir est donc à proscrire avec la crise.

«Particulièrement dans ces moments-ci, il est vital de compter le nombre de verres qu'on prend. Oui un petit verre ça fait du bien, mais 12 verres ne font pas 12 fois du bien.» - Hubert Sacy, directeur général d'Éduc'alcool

Éduc'Alcool recommande un maximum de 2 verres pour les femmes et 3 pour les hommes par jour et on ne boit quoditiennement. L'organisme est incapable de savoir si la consommation d'alcool est en hausse depuis le début du confinement.

«Prendre un verre ou deux ce n'est pas désagréable dans la mesure ou on se limite à ça. À partir du moment où l'alcool devient un médicament pour tromper l'ennui, la solitude, et la dépression... l'alcool ce n'est pas un médicament.» - Hubert Sacy, directeur général d'Éduc'alcool

Rappelons que les SAQ et les SQDC restent toujours ouvertes pour accommoder les Québécois en cette période de crise.