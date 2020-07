CORONAVIRUS : Ce qu'il faut savoir ce dimanche 12 juillet

BILAN

- La COVID-19 a fait 3 nouveaux décès au Québec, auxquels s'ajoutent 4 autres décès survenus avant le 4 juillet, pour un total de 5627 morts.

- On compte maintenant 56 521 cas de coronavirus, soit 114 de plus qu'hier. 306 personnes sont hospitalisées (-7), dont 20 aux soins intensifs (-2).

SANTÉ

- Si vous avez fréquenté un bar de la région de Montréal depuis le 1er juillet vous devriez allez vous faire tester pour la Covid-19. La direction régionale de la santé publique de Montréal invite autant les clients que les employés à subir un test de dépistage. Ce qu'on le sait pour le moment c'est qu'au moins huit personnes ont été infectées et elles ont fréquentés au moins 5 cinq établissements.

INTERNATIONAL

- Les cas de COVID-19 continuent de se multiplier aux États-Unis, avec 62,653 nouveaux cas en l'espace de 24h. La Californie, le Texas et la Floride sont les États les plus affectés par la pandémie. Le coronavirus a fait 136, 621 morts chez nos voisin du Sud et 3,290,994 millions d'Américains ont été contaminés, selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins.

- Pour la première fois hier Donald Trump a porté un masque en public. Son couvre-visage était bleu nuit et gravé sur l'un de ses coins, le blason doré de la présidence américaine. Le président a dû se résoudre à se présenter le visage couvert puisqu'il rendait visite samedi soir à des militaires blessés au combat dans un hôpital en banlieue de Washington.

President @realDonaldTrump visits Walter Reed National Military Medical Centerpic.twitter.com/dHMRUM5J5a — Team Trump (Text TRUMP to 88022) (@TeamTrump) July 11, 2020

SPORTS

- D'autres joueurs de la Ligne nationale de Hockey s'ajoutent à la liste de ceux qui ne se rapporteront pas au camp d'entrainement de leurs équipes en prévision de la relance de la saison. C'est le cas du défenseur du Canadien Karl Alzner. Le Canadien a annoncé la décision d'Alzner tard hier soir, sans plus de détails.

- La présence de Max Domi du CH n'est pas garantie, non plus.