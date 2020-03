CORONAVIRUS: ce qu'il faut savoir ce dimanche 15 mars PM

- On dénombre onze nouveaux cas de coronavirus au Québec, ce qui porte le bilan à 35 cas confirmés. Il s'agit de la hausse quotidienne la plus importante depuis que le virus a commencé à se propager dans la province. 1186 personnes sont sous investigation et 1890 analyses se sont avérées négatives.

- Le premier ministre François Legault tient son point de presse hebdomadaire à 13h. Il rencontrera ensuite les leaders syndicaux du milieu de la santé et les fédérations de médecins spécialistes et omnipraticiens.

- Au Canada, près de 300 cas de la COVID-19 sont confirmés. Une centaine de personnes sont maintenant infectées en Ontario.

- Ottawa réitère que les Canadiens à l'étranger doivent revenir au pays le plus rapidement possible. Déjà des touristes se retrouvent coincés dans plusieurs pays dont le Maroc et la Pologne en raison des liaisons aériennes interrompues. La France annonce que les transports «longue distance», incluant l'avion, seront progressivement réduits.

Si vous avez besoin d'une assistance consulaire, contactez le Centre de surveillance et d'intervention d'urgence d'Affaires mondiales Canada à Ottawa au +1 613-996-8885 (les appels à frais virés sont acceptés dans la mesure du possible) ou par courriel à sos@international.gc.ca. — François-Philippe Champagne (FPC) 🇨🇦 (@FP_Champagne) March 15, 2020

- Le syndicat des employés de la SAQ recommande la fermeture des succursales pour protéger les travailleurs du coronavirus. Les mesures d'hygiène sont rehaussées en magasin, incluant le lavage des mains aux trente minutes. Les caissiers ne doivent plus toucher les cartes Inspire, ni les cellulaires des clients.

- Plusieurs centres commerciaux réduisent leurs heures d'ouverture même si le gouvernement ne l'a pas ordonné. Le Carrefour Laval, Fairview Pointe-Claire, les Galeries d'Anjou et les Promenades St-Bruno seront désormais ouverts de 11 à 19h, sauf les journées où les centres fermaient déjà plus tôt. Le Centre Eaton de Montréal et Laurier Québec, dans la Capitale-Nationale réduisent également leurs horaires en soirée.

- Les amateurs de ski ne pourront se rendre au Mont-Tremblant puisque la montagne suspend ses activités à compter d'aujourd'hui. Le centre de ski Le Relais, dans la région de Québec, a aussi décidé de mettre un terme à ses opérations, jusqu'à nouvel ordre.

- Des restaurants ferment leurs portes par mesures préventives ou par manque d'affluence. Parmi eux, on retrouve les établissements appartenant au groupe Joe Beef à Montréal. Certains restaurants ne font plus que de la livraison.

- Une pétition réclamant la fermeture des aéroports canadiens a été mise en ligne. L'initiative, appuyée par l'animatrice Julie Snyder, a récolté plus de 81 000 signatures.

- Le géant de la vente en ligne Amazon s'attaque aux gens qui tentent de revendre à gros prix des produits de base, comme des masques ou des désinfectants à main. La compagnie affirme avoir bloqué ou effacé des centaines d'annonces dans les derniers jours.

INTERNATIONAL

- À travers le monde, plus de 156 000 personnes sont infectées et plus de 5800 décès ont été enregistrés.

- Le président américain Donald Trump n'est pas atteint de la COVID-19. Le test qu'il a passé s'est avéré négatif.

SPORTS

- L'étoile mondiale du soccer Christiano Ronaldo transforme sa chaîne d'hôtels, au Portugal, en hôpitaux pour aider à combattre la COVID-19.

- Contrairement à plusieurs organisations, les Jets de Winnipeg et les Flames de Calgary n'aideront pas financièrement les employés de leurs arénas qui se retrouvent sans emploi durant l'arrêt des opérations. Une campagne Go Fund Me a été mise sur pied à Calgary et plusieurs joueurs des Flames y ont contribué. On ne sait toujours pas ce que feront les Canadiens de Montréal.

- Un 3e joueur de la NBA est infecté par la COVID-19.

- La ligue de hockey de la Côte-Est (ECHL) annule le reste de la saison.

- Les combats de l'UFC se poursuivront malgré la pandémie.