CORONAVIRUS : Ce qu'il faut savoir ce dimanche 19 juillet

BILAN

- Le nombre de personnes infectées à la COVID-19 au Québec poursuit sa remontée. Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19 font état de 166 nouveaux cas ce qui porte le nombre total de personnes infectées à 57,466.

1 nouveau décès a été enregistré pour un total de 5655.

251 personnes sont hospitalisées (+ 3), dont 18 aux soins intensifs (+3).

Les prélèvements réalisés le 17 juillet s'élèvent à 14 909, pour un total de 1 050 792.

SONDAGE MASQUE

- De nombreux Canadiens choisissent de porter le masque pour freiner la propagation du virus. C'est ce que révèle un nouveau sondage Angus Reid. Selon l'enquête seulement 55% des répondants portent un masque régulièrement à l'extérieur de la maison. Les autres ne le portent que rarement ou pas du tout.

L'appui au port du couvre-visage dépasse les 70% dans toutes les provinces du pays sauf en Alberta et en Saskatchewan.

ÉCONOMIE

- Bien qu'une majorité de personnes adhère au port du masque, des manifestations ont eu lieu pour protester contre la nouvelle consigne. À St-George en Beauce, ils étaient nombreux à démontrer leur mécontentement: des entrepreneurs, des citoyens et des commerçants à qui incombe la responsabilité de veiller à ce que le nouveau règlement du port du masque obligatoire soit respecté, ont manifesté dans les rues.

-Pendant ce temps à Montréal, un client de Tim Hortons qui refusait de porter le masque a été arrêté par les policiers hier.

SPORTS

- Les premiers matchs préparatoires du tournoi de relance de la NBA se dérouleront un peu plus rapidement qu'à l'habitude. Les quarts vont durer 10 minutes, soit deux minutes de moins qu'en temps normal.

Les dirigeants ont adopté ce nouveau règlement pour ne pas surtaxer le corps des joueurs après un arrêt forcé de quatre mois.

- Les Blue Jays de Toronto devront jouer leur saison en entier aux États-Unis. C'est ce qu'a annoncé Ottawa hier après avoir refusé la demande de l'équipe qui souhaitait disputer leur saison à domicile.

- La NFL a informé les équipes que leurs camps d'entraînement ouvriront à temps.

INTERNATIONAL

- Aux États-Unis plus de 65,000 personnes ont été contaminées par la COVID-19 dans les dernières 24h. La Floride, la Californie et le Texas sont les états les plus affligés par cette pandémie.

3.7 millions d'Américains ont été infectés par le coronavirus jusqu'à maintenant et près de 140,120 en sont décédés, selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins.