CORONAVIRUS : Ce qu'il faut savoir ce dimanche 2 août

BILAN

- Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 141 nouveaux cas, ce qui porte le nombre total de personnes infectées à 59 599.

- Durant cette même période, un nouveau décès a été enregistré, auquel s'ajoutent 2 décès survenus avant le 25 juillet, pour un total de 5 681.

- Le nombre d'hospitalisations se chiffre à 172 (-5).

- Parmi celles-ci, 17 se trouvent aux soins intensifs (-1).

- Les prélèvements réalisés le 31 juillet s'élèvent à 14 934 pour un total de 1 253 880.

CONTESTATION DES MESURES SANITAIRES

- Une manifestation rassemblant des citoyens sceptiques face à la pandémie se tient toute la fin de semaine, à Wickham dans le Centre-du-Québec. Depuis vendredi, des dizaines de participants sont réunis au Verger Blanchard, sans masque et sans respecter la distanciation sociale. Aucun constat d'infraction n'a été émis pour l'instant.

POLITIQUE

- Les dons aux 2 principaux partis politiques fédéraux ont chuté depuis le début de la pandémie de la Covid-19. Selon les rapports financiers d'Élections Canada, les conservateurs ont reçu 4 millions de dollars comparativement à 6 millions pour la même période il y a 2 ans.

Les Libéraux ont amassé 2,6 millions de dollars contre un peu plus de 3 millions en 2018.

ÉCONOMIE

- Les traversiers du Québec ont connu des baisses d'achalandage records au cours de la pandémie selon Radio-Canada. La chute est particulièrement dramatique à Québec où près de 400 000 passagers et 100 000 véhicules en moins ont été transportés.

INTERNATIONAL

- L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) s'attend à ce que la pandémie soit de longue durée. Le comité d'urgence de l'organisation a indiqué que le risque de la Covid 19 demeure très élevé.

Le coronavirus a infecté plus de 18 millions de personnes dans le monde et fait plus de 680 000 morts.

- L'ouragan Isaias qui a été retrogradé a tempête tropical poursuit sa trajectoire dévastatrice vers les côtes de la Floride. Isaias complique une situation déjà catastrophique en Floride en raison d'une flambée de cas de Covid 19 dans les dernières semaines.

L'arrivée de la tempête oblige notamment la fermeture de certains centres de dépîstage.

SPORTS

- Victoire pour le Canadien de Montréal hier soir qui a vaincu les Penguins de Pittsburgh 3-2 à Toronto. Il s'agit du premier match depuis mars, moment où tout a été mis sur la glace en raison de la pandémie de la Covid-19.

La partie a été disputée devant une foule virtuelle fournie par l'entreprise de jeu vidéo EA Sports. À lire sur RDS.