CORONAVIRUS : Ce qu'il faut savoir ce dimanche 20 décembre

BILAN

- Le Québec enregistre 2146 nouveaux cas de COVID-19, selon le dernier bilan publié dimanche 20 décembre, pour un nombre total de personnes infectées de 176 985. 151 044 personnes sont maintenant rétablies.

- 21 décès s'ajoutent au triste bilan, dont 3 sont survenus dans les 24 dernières heures, 18 entre le 13 et le 18 décembre.

- 1010 personnes sont hospitalisées (+5), dont 146 se trouvent aux soins intensifs (+4).

- Les régions de Montréal (+786) et de la Montérégie (+331) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- 719 doses de vaccin ont été administrées samedi, pour un total de 4716.

La comparaison des 2 dernières semaines montre que les hospit. continuent de ⬆️. C’est le résultat de la ⬆️ des cas. La pression est forte sur le réseau de santé et notre personnel, il faut limiter nos contacts si on veut renverser cette tendance.

ÉCLOSIONS

- Pour la première fois depuis le début de la pandémie, l'Institut de cardiologie de Montréal fait face à une éclosion de Covid-19. Neuf employés ont été placés en isolement et deux unités ont été temporairement fermées pour limiter la propagation. Trois patients ont aussi été transférés ailleurs, selon La Presse.

-Une résidence pour ainés où vivent des soeurs de la congrégation de Notre-Dame est également aux prises avec une importante éclosion de Covid-19. 59 religieuses et 28 employés sont infectés à la résidence Bonsecours. 5 décès sont également survenus depuis le début de l'éclosion le 6 décembre. Au total 126 religieuses habitent dans cet établissement privé dans le secteur de Westmount.

OPÉRATION '' GARDER LE MORAL'' DE FRANÇOIS LEGAULT

- Si vos enfants ont le goût de devenir journaliste d'un soir et bien ils auront l'occasion de le faire ce soir avec François Legault. Ils pourront poser des questions au premier ministre lors d'un point de presse virtuel qui se déroulera sur la page Facebook de monsieur Legault à compter de 17h00.

- En cette période difficile le premier ministre François Legault veut remonter le moral des Québécois. Plusieurs initiatives sont prévues aux cours des prochaines semaines, selon La Presse. D'abord le gouvernement a demandé aux 4 réseaus de télévision d'offrir des spectacles le 28 décembre. ''Tout le monde ensemble'' va réunir plusieurs artistes dont notamment Ariane Moffatt, Vincent Vallières et les 3 Accords.

De nouvelles publicités mettant en vedette l'humoriste François Bellefeuille seront également bientôt diffusées.

J'invite tous les enfants du Québec à regarder notre point de presse très spécial à 17h ce soir sur mes réseaux sociaux.



COÛTS RELIÉS AUX CAMPAGNES PUBLICITAIRES DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

- Le ministère du Conseil exécutif du gouvernement du Québec a révélé les coûts reliés à la plus vaste campagne de communication de son histoire. Depuis le début de la pandémie, le gouvernement informe la population sur les mesures sanitaires et les consignes en vigueur. Selon la Presse Canadienne, le ministère dispose d'un budget de 13 millions $ par mois en placements publicitaires dans les médias.

- La campagne au ton dramatique présentant les témoignages de personnes ayant survécu à la COVID-19 a coûté 337,000 $ et celle qui s'est déroulée pendant l'été sur le port du masque dans les transports en commun et sur le lavage des mains aura engendré des coûts de 534,000 $.

LE DEUIL EN PANDÉMIE

- La pandémie a changé bien des façons de faire, dont les funérailles. De nombreuses familles ont dû repousser leur deuil à plus tard ou à opter pour des funérailles virtuelles. La Corporation des thanatologues du Québec lance un projet de recherche pour mesurer les impacts du phénomène de «deuil reporté» et de cérémonies en ligne. L’organisme espère que l’étude permettra de trouver des solutions pour mieux accompagner les familles. L'équipe est à la recherche de témoignages de personnes en deuil d’un proche, qu’il soit décédé de la COVID-19 ou de toute autre cause.

NOUVEAU MASQUE SUR LE MARCHÉ

- Un nouveau masque avec fenêtre transparente est maintenant disponible au Québec. Le couvre-visage, confectionné à Louiseville en Mauricie, a reçu l'aval de Santé Canada. Il s'agit d'une grande victoire pour les malentendants qui lisent sur les lèvres.

ÉCONOMIE

- La Fédération du commerce exige le retour de la prime Covid comme c'était le cas au début de la pandémie, le printemps dernier.

- Le syndicat qui représente des milliers de travailleurs dans la transformation alimentaire, les entrepôts, les épiceries, les pharmacies et les quincailleries, demande aux employeurs de cesser de jouer à l'autruche. Il réclame le maintien et le renforcement des mesures de protection sanitaires et que les travailleurs qui doivent s'isoler en attendant les résultats de tests, soient rémunérés.

INTERNATIONAL

Nouvelle souche du coronavirus ''hors de contrôle'' en Angleterre

- Plus de 16 millions de personnes habitant à Londres et dans le sud-est de l'Anlgeterre, sont à nouveau confinées. Le gouvernement britannique a serré la vis ce dimanche après une explosion de cas de contamination et des hospitalisations. Il espère ainsi freiner la propagation attribuée à une nouvelle souche du coronavirus.

-'' Malheureusement la nouvelle souche était hors de contrôle. Nous devions reprendre le contrôle'' a indiqué le ministre de la santé, Matt Hancock sur la chaîne Sky News. De son côté le premier ministre Boris Johnson affirme que pour le moment rien n'indique que cette nouvelle souche est plus mortelle ou qu'elle cause une forme plus grave de la maladie.