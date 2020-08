CORONAVIRUS: Ce qu'il faut savoir ce dimanche 23 août

CE RÉSUMÉ EST MIS À JOUR PLUSIEURS FOIS PAR JOUR - MERCI DE NOUS SUIVRE - PARTAGE LES INFOS, PAS LE VIRUS !

BILAN

- Le Québec enregistre 74 nouveaux cas de COVID-19 pour un total de 61 673 personnes infectées depuis le début de la pandémie, selon le plus récent bilan de l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).

- Un décès supplémentaire, survenu à une date inconnue, s'ajoute au bilan. Au total, le coronavirus a causé la mort de 5 740 patients depuis le début de la pandémie.

- 117 personnes sont hospitalisées (-7), dont 14 se trouvent aux soins intensifs (-2).

Graphique sur la répartition du nombre quotidien de décès liés à la #COVID19 selon le milieu de vie et la date de décès: https://t.co/H5hxOkB9w6 pic.twitter.com/We3AWgXXVh — Santé Québec (@sante_qc) August 23, 2020

SANTÉ

- Les régions du Québec n'enregistrent pas de vague de contaminations en raison du tourisme. La Gaspésie, prise d'assaut dans les dernières semaines, recense moins de cinq vacanciers infectés qui sont repartis sans contaminer personne, selon QMI.

ÉDUCATION

- Plusieurs acteurs du milieu de l'éducation dénoncent la confusion qui persiste toujours à l'approche de la rentrée scolaire, concernant la protection individuelle. Dans certaines régions, les autorités de santé publique émettraient des directives différentes de celles du gouvernement, selon la Presse. Le cabinet du ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, assure que les consignes sont claires et ont été acheminées aux écoles à plusieurs reprises.

- Des parents, élèves et membres du personnel scolaire manifestent, aujourd'hui, pour démontrer leurs appréhensions concernant le plan de retour en classe du gouvernement. Le rassemblement a lieu devant les bureaux du ministère de l'Éducation à Montréal. Les militants veulent plus de précisions, notamment sur les protocoles en cas d'infections à la COVID-19. Ils réclament également plus de ressources, une diminution du ratio élèves-enseignant et une suspension des examens ministériels.

- La Centrale des syndicats du Québec (CSQ)fera le point lundi, à Montréal, sur ses priorités pour la rentrée et l'année scolaire à venir.

CONTESTATION

- Deux manifestations contre les mesures sanitaires liées à la COVID-19 se sont déroulées, samedi. La plus importante a eu lieu à Saguenay où plus de 400 personnes se sont rassemblées à la Place du Citoyen, à Chicoutimi. Une centaine de personnes ont participé à un événement similaire au parc Beauséjour de Rimouski. Les deux manifestations se sont déroulées dans le calme.

POLITIQUE

- La COVID-19 n'a pas empêché le bon déroulement de la campagne à la chefferie du Parti conservateur du Canada. Un nombre record de 175 000 membres de la formation ont voté par correspondance. Quatre candidats tentent de succéder à Andrew Scheer, soit Peter MacKay, Erin O'Toole, Leslyn Lewis et Derek Sloan. Les résultats seront dévoilés lors d'un événement organisé à Ottawa.

INTERNATIONAL

- Plus de 804 000 personnes ont succombé au coronavirus depuis le début de la pandémie, selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins.

- La Corée du Sud enregistre sa plus forte hausse quotidienne de cas de coronavirus depuis le début du mois de mars avec 397 nouvelles contaminations. Les grands rassemblements sont désormais interdits dans l'ensemble du pays. Les boîtes de nuit, les bars karaoké et les plages sont aussi fermés.

SPORTS

- Malgré l'élimination face aux Flyers, le directeur général des Canadiens Marc Bergevin est satisfait de la fin de saison de son équipe. À lire sur RDS!