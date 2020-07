Coronavirus: Ce qu'il faut savoir ce dimanche 5 juillet

Bilan

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 79 nouveaux cas dans les 24 dernières heures, ce qui porte le nombre total de personnes infectées à 55 863. Durant cette même période, 1 nouveau décès a été enregistré, auquel s'ajoutent 7 décès survenus avant le 27 juin, pour un total de 5 574. Le nombre d'hospitalisations a diminué de 4 pour se chiffrer à 371. Parmi celles-ci, 26 se trouvent aux soins intensifs, une diminution de 1. Au Canada le nombre de cas s'élève à 105,317.

La science à votre service

Des milliers d'échantillons de sang ont été testés pour détecter la présence d'anticorps de la Covid-19. C'est le Groupe de travail sur l’immunité face à la COVID-19 qui a commencé à effectuer ces tests dont on devrait obtenir les premiers résultats d'ici quelques semaines. Les 40,000 échantillons de sang proviennent de personnes ayant donné du sang à la Société canadienne du sang ou à Héma Québec depuis mai. Avec les résultats, le groupe de travail devrait être en mesure de produire une image plus précise du nombre de Canadiens infectés par le nouveau coronavirus.

Économie

Après trois mois de fermeture obligatoire en raison de la pandémie, c'est vendredi soir que la plupart des bars et discothèques ont rouvert leurs portes même s'ils pouvaient le faire depuis le 22 juin. Les défis sont toutefois de taille. La réouverture doit se dérouler selon les conditions sanitaires de la santé publique. La danse est notamment interdite.

Sports

Quatre joueurs des Blues de St Louis et un entraîneur ont été déclarés positifs à la COVID-19. Selon le St-Louis Post, ils auraient pu contracter le virus dans un bar de Clayton, au Missouri, où une rencontre d'équipe a eu lieu il y a environ une semaine. On ne connait pas pour le moment leur identité.

International

États-Unis

En Floride aux États-Unis le nombre de contaminations explose. Le maire du comté de Miami-Dade, le comté le plus peuplé du pays avec près de 3 millions d'habitants, a décrété un couvre-feu à partir de samedi soir. Des concerts et des feux d'arfice ainsi que plusieurs autres célébrations du 4 juillet ont été annulés dans plusieurs états alors que le coronavirus a infecté au total près de 3 millions de personnes et provoqué 129 676 décès dans le pays.

Mexique

Le Mexique est devenu samedi le 5e pays dans le monde le plus endeuillé, avec 30 366 décès, devant la France, selon les chiffres officiels. À Mexico, la réouverture des centres commerciaux, prévue lundi, a été repoussée à mercredi.

Inde

L'Inde a enregistré dimanche un nombre record de cas. Le ministère de la Santé rapporte un peu moins de 25 000 nouveaux cas et 613 décès en 24 heures, soit la plus forte hausse quotidienne depuis le début de la pandémie dans ce pays.