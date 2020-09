CORONAVIRUS: Ce qu'il faut savoir ce dimanche 6 septembre

CE RÉSUMÉ EST MIS À JOUR PLUSIEURS FOIS PAR JOUR - MERCI DE NOUS SUIVRE - PARTAGE LES INFOS, PAS LE VIRUS !

BILAN

- Le Québec enregistre 205 nouveaux cas de COVID-19, pour un total de 63 497 personnes infectées, selon le plus récent bilan de l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) émis dimanche avant-midi.

- Aucun décès ne s'ajoute au bilan. 5769 personnes ont succombé à la maladie depuis le début de la crise.

- 102 personnes sont hospitalisées (+8), dont 18 aux soins intensifs (+1).

2/2#COVID19



La moyenne mobile du nombre de cas pour la semaine du 30 août au 5 septembre est de 164, en ⬆️ de 67 par rapport à la période précédente.



La moyenne mobile du nombre de cas pour la semaine du 30 août au 5 septembre est de 164, en ⬆️ de 67 par rapport à la période précédente.

Cela signifie que la transmission communautaire est importante et qu'on doit tous continuer de respecter les consignes.

SANTÉ

- La santé publique du Canada s’attend à une forte hausse de la demande pour le vaccin contre l’influenza. L'Agence a commandé 13 millions de doses, comparativement à 11,2 millions l'an dernier. Elle recommande aux provinces d’envisager des moyens alternatifs pour déployer leur programme d’immunisation.

SONDAGE

- 76% des Québécois sont satisfaits de la gestion de la pandémie par le gouvernement de François Legault, selon un nouveau sondage Léger-Le Journal. Le coup de sonde démontre que la crise n'a pas engendré que du négatif. 38% des gens estiment qu'ils dépensent moins et 32% savourent le fait qu'ils soient plus souvent à la maison.

MANIFESTATIONS

- D'autres manifestations contre les règles sanitaires se sont déroulées, samedi, au Québec. À Trois-Rivières, quelques dizaines de personnes se sont réunies au parc Champlain. Les protestataires souhaitent répéter l'événement toutes les semaines et pourraient même se rendre à Montréal samedi prochain. Une vingtaine de personnes ont également manifesté au centre-ville de Rouyn-Noranda.

-Une centaine de personnes prévoient participer à une manifestation pour «sauver le karaoké». Cet événement se veut une réponse humoristique à la santé publique qui songe à interdire ce genre de soirée en lien avec une éclosion dans un bar de Québec. Les organisateurs invitent les participants à apporter leurs micros et leurs masques.

ÉCONOMIE

- De nombreux commerces seront fermés à l'occasion de la fête du Travail. Les petits magasins d'alimentation et pharmacies peuvent toutefois augmenter leurs nombres d'employés en poste durant les jours fériés pour assurer le respect des normes sanitaires. Consultez la liste des commerces ouverts et fermés ICI!

- Le Zoo sauvage de Saint-Félicien terminera sa saison lundi. C'est la première fois en 20 ans que l'institution ferme aussi tôt. Le Zoo doit mettre en branle un chantier qui est inconciliable avec les mesures sanitaires liées à la COVID-19. Les visiteurs seront les bienvenus en mai 2021.

FRAUDEURS

- De nombreux escrocs tentent de profiter des gens qui veulent s'acheter un chien depuis le début de la pandémie. Les Canadiens ont perdu 300 000$ aux mains de faux éleveurs depuis le début de 2020, soit le double de l'année 2019 en entier, selon l'organisme Better Business Bureau. Plus de 360 plaintes pour des fraudes reliées aux animaux de compagnie ont été enregistrées à travers le pays. Les gens doivent se méfier des prix trop bas, de la vente à pression et des méthodes de paiement moins sécuritaire comme en cartes-cadeaux ou en bitcoin. Les fraudeurs évoquent souvent la COVID-19 pour éviter les rencontres en personne.

INTERNATIONAL

- Plus de 880 000 personnes à travers le monde ont succombé à la COVID-19, selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins. La barre des 27 millions de cas positifs, depuis le début de la pandémie, sera bientôt franchie.

- La crise du coronavirus fera doubler le nombre de personnes souffrant de la faim d'ici la fin de l'année. 270 millions de personnes se retrouveront dans cette situation, selon le Programme alimentaire mondial. La pandémie est venue empirer la situation déjà fragile dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, dont le Burkina Faso, le Mali et le Nigeria.

SPORTS

- Les séries d'Association s'amorcent ce soir dans la LNH. Tous les matchs seront disputés à Edmonton. On ne sait toujours pas si les familles des joueurs américains pourront y assister sur place.

- Les Raptors de Toronto retrouvent leur rythme dans la bulle à Orlando et nivellent la série 2-2 face aux Celtics de Boston. Les détails sur RDS!

- Malgré l'absence de public, trois Canadiens brillent aux Internationaux de tennis des États-Unis.