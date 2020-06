CORONAVIRUS: Ce qu'il faut savoir ce jeudi 11 juin PM

BILAN

- La COVID-19 a fait 24 nouveaux décès au Québec, pour un total de 5105. 10 sont survenus hier et 14 autres ont eu lieu avant le 3 juin. On compte maintenant 53 485 cas de coronavirus, soit 144 de plus depuis les 24 dernières heures. Bonne nouvelle : Le nombre d'hospitalisations a diminué de 43, à 871. 114 personnes se trouvent aux soins intensifs, une diminution de 3.

TOURISME

- Québec injecte plus de 750 millions de dollars pour relancer l'industrie touristique, notamment le secteur de l'hôtellerie. Le gouvernement Legault annonce également que les zoos, jardins botaniques et fermes agrotouristiques pourront rouvrir dès 19 juin. Les excursions maritimes pourront également reprendre le 1er juillet. La passe annuelle de la SÉPAQ bénéficiera aussi d'un rabais de 50%.

- Le gouvernement va offrir une série de rabais sur des forfaits vacances, pour inciter les Québécois à visiter la province cet été.

SANTÉ

- La santé publique n'exclut pas de rendre le port du masque obligatoire au Québec s'il y a une deuxième vague de COVID-19. Mais pour l'instant, il n'est pas question d'exiger le couvre-visage dans les lieux publics fermés et lorsque la distanciation physique est difficile.

- Une vingtaine de médecins et experts en santé, dont le microbiologiste-infectiologue, Amir Khadir et François de Champlain de l'équipe de traumatologie au CUSM recommandent au gouvernement Legault d'imposer le port du masque/couvre-visage pour contrer la pandémie.

Elizabeth Zogalis/CJAD 800 Montréal/Le Dr Khadir et ses collègues se sont adressés à la presse devant le Centre de Recherche du CHUM de Montréal ce matin.

CHSLD

- Le gouvernement Legault augmente la pression sur Ottawa et réitère sa demande de maintenir au moins 1000 militaires dans les CHSLD du Québec jusqu'à la mi-septembre. 218 résidences pour personnes âgées ont toujours des cas de COVID-19 et on compte 1126 résidants infectés. François Legault répète que l'aide de l'armée est nécessaire jusqu'à la fin de la formation des 10 000 nouveaux préposés aux bénéficiaires qui débute lundi.

- Une 5e préposée aux bénéficiaires a été emportée par la COVID-19. Marie-Caona Lamitié travaillait à la Résidence Place Lacordaire à Montréal depuis 2012. Selon sa fille, la femme de 65 ans a reçu son diagnostic le 18 mai et elle a rendu l'âme 4 jours plus tard. Aucun autre membre de sa famille n'a été infecté, pas même sa mère de 106 avec qui elle vivait.

- La pandémie n'est toujours pas terminée dans de nombreux CHSLD du Québec. Le Centre-Notre-Dame-de-la-Merci à Montréal compte toujours 38 cas actifs et 90 décès depuis le début de la crise. On compte également 29 cas actifs au centre Saint-Jude de Laval. Le manque de personnel se fait toujours sentir dans plusieurs établissements.

ÉCONOMIE

- Le premier ministre Justin Trudeau discutera ce soir avec ses homologues des provinces du 14 milliards de dollars qu'il leur offre. Les provinces jugent le montant insuffisant et qualifient d'ingérence la manoeuvre d'Ottawa. Par ailleurs, le fédéral annonce un investissement de 133 M$ pour aider les communautés et les entreprises autochtones.

ÉCLOSION

- Un premier foyer d'éclosion de COVID-19 s'est déclaré parmi les travailleurs étrangers embauchés pour travailler dans les champs du Québec. 18 des 49 ouvriers de la firme Vegpro de Sherrington en Montérégie sont en quarantaine, selon Radio-Canada. Le premier cas est survenu le 28 mai dernier. Une unité mobile a passé la journée sur place pour tester les autres employés.

REPRISE DES ACTIVITÉS

- Air Transat reprendra ses vols le 23 juillet. Le transporteur aérien desservira 23 destinations internationales et un nombre indéterminé de liaisons domestiques. 85% du personnel de Transat A.T. a été mis à pied en raison de la pandémie.

- Les cours de conduite pourront reprendre dès lundi prochain au Québec. La SAAQ communiquera avec les personnes dont les examens de conduite ont été annulés pour leur offrir une place en priorité. Les autres apprentis pourront s'inscrire à partir du 22 juin. Si vous souhaitez obtenir votre permis de moto, vous pourrez vous inscrire dès aujourd'hui sur le site de la SAAQ.

INTERNATIONAL

- Le cap des 2 millions d'infectés a été franchi aux États-Unis selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins.

- La COVID-19 a fait 70 000 morts en Amérique latine, dont 40 000 au Brésil.

SPORTS

- Malgré l’élaboration d’un plan de relance de la saison de la NBA, plusieurs joueurs seraient hésitants à reprendre l’action dans la ville bulle d’Orlando. À lire sur RDS!

- La LNH et l'Association des joueurs confirment que les camps d'entraînement débuteront le 10 juillet. Leur durée sera déterminée éventuellement. Il s'agit de la phase 3 du plan pour un retour au jeu prévu quelques semaines plus tard, possiblement en août.