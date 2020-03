CORONAVIRUS - Ce qu'il faut savoir ce jeudi 12 mars PM

- C'est confirmé : La femme du premier ministre Justin Trudeau, Sophie Grégoire, est atteinte du Coronavirus. Le test qu'elle a passé aujourd'hui s’est avéré positif. Justin Trudeau et elle sont en isolement. Sophie Grégoire a commencé à ressentir des symptômes mineurs semblables à la grippe, incluant une faible fièvre à son retour de Londres, au Royaume-Uni.

- Plusieurs écoles du Grand Montréal ferment leurs portes demain en raison de la pandémie de coronavirus, d'autres sont en réflexion.

- François Legault demande l'annulation de tous les événements intérieurs de plus de 250 personnes, incluant les matchs des Canadiens de Montréal au Centre Bell. Dans les heures suivant cette annonce, la Ligue nationale de hockey a annoncé la suspension de ses activités jusqu'à nouvel ordre.

- Les casinos et les salons de jeux de Loto-Québec fermeront leurs portes dès minuit ce soir, pour une durée indéterminée.

- Québec demande à toutes les personnes qui reviennent de l'étranger OU qui ont des symptômes s’apparentant au coronavirus de se placer en isolement pour une période de 14 jours. Cette mesure drastique est obligatoire pour tous les employés de l'État, dont ceux des réseaux de la santé et de l’éducation.

- La Ville de Montréal ferme ses arénas, bibliothèques et piscines.

- 138 cas confirmés au Canada, 13 au Québec. Quatre nouveaux cas ont été confirmés jeudi midi. Toutes ces personnes reviennent d’un voyage à l’extérieur du Canada, selon les autorités de la santé publique.

- Un premier enfant a été testé positif au COVID-19 à Calgary

- La COVID-19 est présente dans 116 pays ou régions du monde

- La pandémie est « maîtrisable » selon le patron de l’Organisation mondiale de la santé (OMS)

- Les Croisières Princess suspendent leurs activités pour 60 jours

- Toutes les expositions Expo-Sciences sont annulées, incluant la Super Expo-Sciences Hydro-Québec qui devait avoir lieu du 23 au 26 avril prochain à l'Université de Montréal.

SANTÉ

- Les visites sont interdites dans tous les secteurs de l'hôpital du Haut-Richelieu, à Saint-Jean-sur-Richelieu et l'Hôpital Charles-Lemoyne de Greenfield Park.

- Six personnes de la base militaire de Bagotville au Saguenay-Lac-Saint-Jean sont en isolement préventif.



SPORTS

- Hockey Québec cesse ses activités de hockey mineur. Cette décision s'appliques à toutes les ligues provinciales, régionales et scolaires.

- La LNH suspend sa saison jusqu'à nouvel ordre. Le commissaire Gary Bettman espère que les activités pourront reprendre dans un délai permettant les séries éliminatoires.

- Le baseball majeur (MLB) suspendra ses camps d'entraînement.

- La MLS suspend ses activités pour une durée de 30 jours.

- F1: le Grand Prix d'Australie est annulé. L'écurie britannique McLaren avait annoncé son retrait de l'événement, cas un membre de son équipe a été testé positif.

- Golf: les dernières rondes du Championnat des joueurs seront disputées à huis clos.

- La NBA suspend ses activités indéfiniments. Les Raptors de Toronto sont en quarantaine, parce que les joueurs ont été en contacts avec un membre du Jazz de l'Utah infecté par le virus. Un 2e joueur du Jazz a été déclaré positif au coronavirus.

- Tennis: le circuit de l'ATP est sur pause pour six semaines.

ARTS & SPECTACLES

- L'acteur américain Tom Hanks ET son épouse Rita Wilson ont été testés positifs au COVID-19.

- Plusieurs artistes annulent ou reportent leur spectacle.

INFOS PRATIQUES

- La durée moyenne d'incubation est de 3 à 5 jours avec une durée maximale de 12 à 14 jours.

- Symptômes : fièvre, toux, fatigue, courbatures et syndrome de détresse respiratoire aiguë chez les cas les plus graves.

- À l'heure actuelle, rien ne prouve que les animaux domestiques peuvent être infectés.

- Il est possible de faire son propre gel hydro-alcoolique (Purell) : Vous prenez 2/3 de tasse d'alcool à friction et vous ajouter 1/3 de tasse de gel aloe vera. Parfumez votre solution en ajoutant de l'huile essentielle (lavande, menthe, etc.)

- Il existe 3 cliniques pour recevoir des soins au Québec. Une à Montréal à l'Hôtel-Dieu. Une autre à Québec dans un local adjacent à l'Institut universitaire de santé mentale. La troisième ouvrira ses portes le 16 mars en Montérégie. Dans TOUS LES CAS, vous devez contacter la ligne Info-Santé 811 pour prendre rendez-vous.

Pour toute information sur le virus, contactez le 1 877 644-4545