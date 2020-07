CORONAVIRUS : Ce qu'il faut savoir ce jeudi 16 juillet

BILAN

- La COVID-19 a fait 10 nouveaux décès au Québec, dont 1 avant le 8 juillet, pour un total de 5646. On compte maintenant 57 001 cas, soit 142 de plus qu'hier. 277 personnes sont hospitalisées (-8), dont 20 aux soins intensifs.

SANTÉ

- Québec étudie la possibiltié de refermer les bars, alors que les cas de COVID-19 sont en hausse depuis quelques jours. Le premier ministre François Legault a demandé à la santé publique de lui donner rapidement un avis sur la situation. Des discussions sont en en cours présentement entre la Santé publique et les directions régionales.

- 15 nouveaux cas de COVID-19 ont été répertoriés dans les bars de Montréal pour un total de 45. Jusqu'à 12 personnes ont été contaminées dans le même établissement.

- La CNESST a visité plus de 6 800 milieux de travail pour s'assurer que les consignes sanitaires étaient respectées depuis le début de la pandémie, mais aucun employeur n'a été sanctionné, selon le Journal de Québec. Les inspecteurs de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail ont néanmoins exigé des correctifs dans 1 800 dossiers principalement en ce qui a trait à l'équipement de protection et la distanciation. Les chantiers de construction et le commerce de détail représentent la moitié des lieux visités.

ÉCONOMIE

- Le fédéral s'est finalement entendu avec les provinces pour leur transférer plus de 19 milliards $ pour rouvrir l'économie. L'offre initiale du gouvernement Trudeau déposée début juin était de 14 milliards. L'argent les aidera aussi à se préparer à une éventuelle 2e vague de COVID-19.

- La pandémie affecte durement l'économie du Vieux-Québec. Plusieurs restaurants et commerces pourraient fermer leurs portes faute de touristes. À lui seul, le Château Frontenac a dû licencier 450 de ses 500 employés rapporte La Presse. La Société de développement commercial du Vieux-Québec lancera sous peu une offensive publicitaire pour attirer les gens de Québec afin de compenser pour l'absence de touristes.

- Le gouvernement du Québec autorise le retour progressif au travail du personnel de l'État, dès ce samedi. Le taux d'occupation maximale sera de 25%.

Les mesures sanitaires devront être respectées. La majorité du personnel continuera d'exercer sa prestation en télétravail.

PÉTITION

- La pétition contre l'obligation de porter le masque au Québec a été retirée du web, parce qu'elle enfreignait les règles de la communauté. Plus de 58 000 personnes l'avaient signé. Son instigatrice comptait la présenter sur le site de l'Assemblée nationale. Une pétition identique a été lancée ces dernières heures sur le même site internet et déjà 46 000 personnes l'ont endossée.



INTERNATIONAL

- Les États-Unis ont enregistré un nouveau record du nombre d'infections à la COVID-19 avec 67 000 cas supplémentaires recensés en 24h. Si la tendance se maintient, l'épidémiologiste en chef de la Maison-Blanche, Dr Anthony Fauci, estime que 224 000 Américains auront succombé à la maladie d'ici le 1er novembre.

- L'économie de la Chine se remet lentement de la pandémie avec une croissance de 3.2% au 2e trimestre.

- Le président brésilien Jair Bolsonaro est forcé de prolonger sa quarantaine. Un autre test confirme qu'il est toujours contaminé par le coronavirus.

SPORTS

- Les matchs de baseball de la MLB seront de nouveau diffusés sur les ondes de RDS à compter du jeudi 23 juillet.