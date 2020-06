CORONAVIRUS: Ce qu'il faut savoir ce jeudi 18 juin PM

BILAN

- La COVID-19 a fait 42 nouveaux décès au Québec, pour un total de 5340. 11 ont été enregistrés dans les 24 dernières heures et 31 sont survenus avant le 10 juin. On compte maintenant 54 383 cas de coronavirus, soit 120 de plus qu'hier. 637 personnes sont hospitalisées (-53). 65 patients se trouvent aux soins intensifs (-7).

- Le Canada a franchi ce matin le cap des 100 000 cas de la COVID-19 depuis le début de la pandémie.

SANTÉ

- Le gouvernement du Québec songe à devancer la campagne de vaccination contre la grippe pour éviter une surcharge des hôpitaux en cas d'une seconde vague de COVID-19 à l'automne. Selon Radio-Canada, près de 2 millions de doses ont été commandées, soit 25% de plus que l'an dernier. La campagne de vaccination pourrait débuter en août ou en septembre. Le virus de la grippe tue annuellement environ 3500 personnes au Canada et entraîne l'hospitalisation de plus de 12 000 personnes.

- 30% des Montréalais portent le masque pour se protéger du coronavirus selon un décompte non scientifique effectué par le Journal de Montréal. Les observations ont été faites à la fin mai et au début du mois de juin, dans cinq endroits achalandés de la métropole. À Toronto, le porte du masque sera obligatoire dans les transports en commun à compter du 2 juillet.

- 600 des 1745 employés du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal infectés par la COVID-19 sont des préposés aux bénéficiaires ce qui représente 40% des employés infectés, rapporte LaPresse. Le Syndicat souhaite obtenir les chiffres pour les autres secteurs de Montréal pour mieux planifier la 2e vague de la pandémie.

- Une nouvelle application mobile sera disponible dans les prochaines semaines au Canada afin d'informer les personnes qui auraient été exposées à la COVID-19.

SERVICES DE GARDE

- Les tout-petits en garderie n'auront plus besoin de se tenir à 2 mètres les uns des autres et pourront apporter leurs « doudous », dès lundi. La règle de distanciation entre les enfants d'un même groupe, soit un maximum de 10 enfants, et avec leur éducatrice est abolie partout au Québec. Aussi, les services de garde situés en zones froides pourront accueillir 100 % du nombre maximal d'enfants. Ce sera possible seulement à compter du 13 juillet dans la Communauté métropolitaine de Montréal, dans la MRC de Joliette et la ville de L'Épiphanie. D'ici là, le ratio grimpera à 75 % à partir du 29 juin.

DÉCONFINEMENT DES CHSLD

- Les résidents des CHSLD sans éclosion de COVID-19 peuvent à partir d'aujourd'hui recevoir des visiteurs, faire des sorties sans supervision et même aller passer la fin de semaine chez leurs proches, s'ils le désirent.

ÉCONOMIE

- La Ville de Québec refuse de supporter financièrement les boutiques érotiques Planet X pour ne pas nuire à son image.

- La pandémie a raison du restaurant Cosmos de la Grande-Allée à Québec et du Bar-B Barn de la rue Guy à Montréal, deux véritables institutions. Le second était en opération depuis un demi-siècle.

- Le Vieux-Port de Montréal annonce aujourd'hui sa réouverture partielle. Le coup d'envoi de la saison estivale sera donné ce samedi, 20 juin. Parmi les activités proposées, on retrouve La Tyrolienne urbaine MTL Zipline, la Plage de l'Horloge (3 juillet), le parc d'aventure familiale Voiles en Voiles et le location de quadricycles et de pédalos.

Courtoisie : Vieux-Port de Montréal

INTERNATIONAL

- 8.3 millions de personnes à travers le monde ont contracté la COVID-19, selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins.

- Une flambée de cas de coronavirus entraîne le verrouillage complet d'une communauté située au nord-est de la Grèce pour une durée de 7 jours.

- Dès le 1er juillet, le port obligatoire du masque sera abandonné dans les transports publics, magasins, théâtres et cinémas et autres endroits publics intérieurs de la République tchèque.

- Les enfants de New York ont pris en moyenne 10 livres durant le confinement en raison de l'inactivité durant la pandémie. C'est pire que partout ailleurs sur le Côte-Est, selon un vaste sondage mené auprès de 5000 parents.

SPORTS

- Les propriétaires d'équipe de baseball de la MLB ont soumis une 4e offre aux joueurs dans l'espoir de lancer officiellement la saison 2020. À lire sur RDS !