CORONAVIRUS : Ce qu'il faut savoir ce jeudi 23 juillet

BILAN

- Aucun nouveau décès n'est rapporté au Québec, ce qui laisse le total à 5662 morts depuis le début de la pandémie.

- 142 nouveaux cas s'ajoutent pour un total de 58 080 personnes infectées.

Date Nouveaux cas confirmés Nouveaux décès Hospitalisations Hospitalisations aux soins intensifs Prélèvements réalisés 16 juillet 141 1 260 (-17) 16 (-4) 15 258 17 juillet 158 2 248 (-12) 15 (-1) 14 909 18 juillet 166 1 251 (+3) 18 (+3) 13 430 19 juillet 150 2 251 17 (-1) 10 501 20 juillet 180 1 247 (-4) 15 (-2) 12 217 21 juillet 142 4 235 (-12) 16 (+1) 14 725 22 juillet 142 0 221 (-14) 14 (-2) ND

SANTÉ

- L'épidémiologiste en chef de la Maison-Blanche, Dr Anthony Fauci pense qu'il sera impossible d'éradiquer le coronavirus. À son avis, il est trop efficace pour disparaître de la carte comme le SRAS en 2003. Il sera seulement possible de contrôler l'épidémie avec l'utilisation d'un vaccin et des politiques de santé publique efficaces.

- La Sûreté du Québec a les vacanciers à l'oeil pour qu'ils respectent les règles de la Santé publique, incluant le port du masque.

Des #patrouilles ciblées seront affectées dans les lieux touristiques sur l’ensemble du territoire desservi par la Sûreté du Québec. Ces patrouilles ont pour but de protéger la population et d’assurer le respect des normes sanitaires en vigueur, dont le port du couvre-visage. — Sûreté du Québec (@sureteduquebec) July 23, 2020

- Cinq camps de jour de la Montérégie sont affectés par une éclosion de COVID-19. Le camp Charlot l'Escargot de Boucherville, le camp de jour des villes de Sainte-Catherine et de Mont-Saint-Hilaire en font partie. Le coronavirus aurait été transmis par des animateurs selon LaPresse. Quelques enfants ont été contaminés, mais dans tous les cas les symptômes sont mineurs.

- L'arrondissement Verdun à Montréal a annoncé la fermeture des piscines Arthur-Therrien et la Fontaine après qu'un proche d'un sauveteur ait été testé positif.

ÉCONOMIE

- Après 112 jours de pause, une équipe d'Air Transat reprendra les activités ce soir à Montréal. Un premier vol partira en direction de Londres avec une escale à Toronto. À court terme, l'offre sera limitée au Canada, la France, la Grèce, l'Espagne et la République dominicaine.

- Les pilotes de la compagnie British Airways sont appelés à voter sur un plan pour assurer la survie du transporteur aérien durement affecté par la pandémie de COVID-19. Il prévoit l'élimination d'au moins 270 emplois et une réduction de salaire de 20%.

INTERNATIONAL

- Plus de 15 000 000 de personnes à travers le monde ont contracté la COVID-19 - Plus de 624 000 patients sont décédés selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins.

- 43 nouveaux cas de COVID-19 sont détectés chaque minute aux États-Unis qui compte maintenant 143 000 morts.

SPORTS

- Les Grands Prix cyclistes de Québec et Montréal, prévus le 11 et 13 septembre prochain sont annulés en raison de l'impossibilité de répondre aux exigences sanitaires liées à la COVID-19. Le Critérium national de Montréal, organisé par la même équipe, est aussi annulé.