CORONAVIRUS: Ce qu'il faut savoir ce jeudi 25 juin PM

BILAN

- La COVID-19 a fait 6 nouvelles victimes au Québec. Un des décès est survenu avant le 17 juin pour un total de 5 448 morts. On compte maintenant 55 079 cas confirmés (+142)

- Québec va cesser, dès demain (vendredi), de publier son bilan quotidien de la COVID-19. Les mises à jour sur les décès, cas confirmés et hospitalisations seront présentées une fois par semaine, le jeudi.

- Le Canada compte 102 242 cas confirmés de COVID-19. Le pays dépasse maintenant la barre des 8500 décès liés au coronavirus.

#COVID19 - Au Québec, la situation est la suivante:

8 227 prélèvements effectués le 23 juin

7 917 analyses réalisées le 23 juin

524 578 cas négatifs le 24 juin

55 079 cas confirmés le 24 juin



Pour en savoir plus sur la situation au Québec: https://t.co/fiqW5E4y8R — Santé Québec (@sante_qc) June 25, 2020

DÉCONFINEMENT

- Le Directeur national de la santé publique, le Dr Horacio Arruda présentera à 14h30 cet après-midi la dernière phase du déconfinement. Les bars, les parcs aquatiques et spas n'ont toujours pas eu le feu vert de Québec pour reprendre leurs activités.

- Les Québécois sont les plus punis au Canada pour le non respect des règles sanitaires. Les deux tiers des 10 000 contraventions repertoriées au pays ont été remises au Québec selon l'Association canadienne des libertés civiles.

ÉCONOMIE

- L'économie mondiale a perdu 12 000 milliards de dollars à cause de la pandémie de COVID-19. Le Fonds monétaire international estime que la crise sera plus sévère que prévu et la reprise sera plus lente qu'anticipée. Le recul de l'économie de la planète pour 2020 devrait être de - 4.9%.

- Le gouvernement du Québec songe à aider financièrement au Groupe Aldo qui s'est placé à l'abri de ses créanciers en raison de la pandémie. La multinationale a licencié 300 employés de son siège social de Montréal depuis le début de l'année. Sa dette est évaluée à plus de 662 M$.

- WestJet met à pied 3333 de ses employés. Le transporteur aérien amorce une restructuration en raison de la pandémie de COVID-19 qui a forcé l'arrêt quasi complet de l'industrie du voyage. WestJet fonctionne actuellement à 10% de ses capacités.

- Ottawa lance la Bourse canadienne pour le bénévolat afin d'encourager les étudiants des cégeps et universités à s'impliquer dans leur communauté. Cette mesure avait été annoncé en avril dernier. Le gouvernement fédéral investit aussi 40 millions $ pour créer 5000 stages destinés aux étudiants post-secondaire.



INTERNATIONAL

- On dénombre 9,4 millions de cas de COVID-19 à travers le monde et près de 483 000 décès selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins.

- Les États-Unis demeure le pays le plus infecté avec 2,3 millions de cas confirmés et 122 000 morts.

- La Tour Eiffel de Paris a accueilli ses premiers touristes, ce matin, après 104 jours de fermeture en raison de la pandémie. Le port du masque est obligatoire pour toute personne âgée de plus de 11 ans.

🇫🇷 Premiers visiteurs aux 1er et 2e étages 😃 10 mn de montée par étage seulement ! 💖

🇬🇧 Our first visitors arrive at the 1st and 2nd floors. 10 minutes only to climb each level 💪#tourEiffel #EiffelTower pic.twitter.com/GBf26ElSAD — La tour Eiffel (@LaTourEiffel) June 25, 2020

SPORTS

- L'entraîneur-chef du Canadien de Montréal, Claude Julien pourrait ne pas diriger son équipe en séries éliminatoires en raison des inquiétudes liées à la pandémie.