CORONAVIRUS: Ce qu'il faut savoir ce jeudi 27 août

SANTÉ

- Québec ne fermera pas les services de garde advenant une deuxième vague de COVID-19, contrairement à ce qu'il a fait cet hiver lorsque le coronavirus a frappé la province. Le gouvernement lance également un guide virtuel d'autoévaluation des symptômes.

- Une classe de secondaire 1 du Collège Français de Longueuil a été évacuée, cet après-midi. C'est que le père d'un élève a avisé aujourd'hui la direction de l'établissement qu'il avait été testé positif à la COVID-19. On ignore si l'élève a lui aussi contracté le virus. La trentaine d'élèves de sa classe ont donc tous été isolés cet avant-midi, ne participant ni aux pauses ni au diner. Les parents ont été contactés pour venir chercher leurs enfants. La Santé publique affirme que tous les élèves, à l'exception de l'enfant du père infecté, pourront être de retour en classe demain.

- Une clinique de dépistage se tient aujourd'hui et demain à Sherbrooke en raison d'une éclosion de COVID-19 dans le quartier Ascot. Au moins 28 personnes ont été déclarées positives en une douzaine de jours.

- Les technologistes médicaux du CIUSSS de la Mauricie/Centre-du-Québec s'inquiètent de la possibilité d'une 2e vague de la COVID-19. Selon l'APTS, les laboratoires de la région, dont celui de Drummondville, fonctionnent déjà à plein régime.

ÉCOLE

- C'est jour de rentrée scolaire à Montréal et on compte déjà 3 cas de COVID-19 dans des écoles du Centre de services de la Pointe-de-l'Île. L'école François La Bernarde, Jules-Verne et Henri-Bourassa à Montréal-Nord sont affectées. Les enseignants et le personnel touchés ont été placés en quarantaine selon La Presse.

- Les responsables de sports étudiants et de concentrations sportives craignent que leurs activités soient en péril en raison du concept de bulle du gouvernement.

ÉCONOMIE

- La chaîne de magasins de plein air, La Cordée est vendue à la firme immobilière, Groupe Mach de Montréal. Le montant de la transaction n'est pas dévoilé. La Cordée s'était placée sous la protection de la Loi sur les faillites l'hiver dernier, alors que la pandémie forçait les consommateurs à demeurer à la maison. Une centaine d'employés ont été remerciés depuis. La Cordée souhaite poursuivre son expansion en ouvrant deux nouvelles boutiques, une dans l'ouest de l'île de Montréal et une autre dans le quartier Saint-Roch à Québec.

ENVIRONNEMENT

- De moins en moins de Canadiens sont en faveur de l'interdiction des plastiques à usage unique depuis le début de la pandémie selon des données obtenues par La Presse. En 2019, 74% des Canadiens étaient d'accord avec cette idée. Ils ne sont plus que 58% cette année, une baisse de 16%. Plusieurs répondants au sondage sont d'avis qu'il faudrait attendre la fin de la pandémie avant de restreindre l'utilisation des plastiques.

TOURISME

- La Gaspésie qui a attiré de nombreux touristes cet été invite les Québécois en télétravail à venir la visiter cet automne !

INTERNATIONAL

- Plus de 24 millions de personnes à travers la planète ont été infectées par le coronavirus depuis le début de la pandémie.

- Le port du masque à l'extérieur est dorénavant obligatoire à Paris en France. Le PM Jean Castex en a fait l'annonce ce matin.