CORONAVIRUS: Ce qu'il faut savoir ce jeudi 3 septembre

#COVID19 - Au Québec, la situation est la suivante: 15 277 prélèvements effectués le 1er sept. 15 238 analyses réalisées le 1er sept. 1 075 126 cas négatifs le 2 sept. 62 933 cas confirmés le 2 sept. Pour en savoir plus sur la situation au Québec: https://t.co/fiqW5E4y8R

- Le Québec compte 187 nouveaux cas de COVID-19, pour un total de 62 933 personnes infectées, selon le plus récent bilan de l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) émis jeudi avant-midi. La province dépasse donc le seuil de 170 cas quotidien que le ministre de la santé ne veut pas franchir.

SANTÉ

-La police de Québec enquête sur l'éclosion de COVID-19 provoquée par une soirée Karaoké au bar Kirouac le 23 août dernier. 50 personnes ont contracté le virus dont 3 enfants qui fréquentent l'école. Certains clients étaient en attente de résultats de dépistage de la COVID-19 lors de la soirée. Ils auraient visité jusqu'à 6 bars les jours suivants.

- La fête de l'Halloween sera différente (encore !) cette année en raison de la pandémie de COVID-19. La Santé publique cherche un moyen de célébrer sans risque pour la santé des enfants et des parents. Un comité d'experts se penchera sur la question. La cueillette et distribution de bonbons manipulés par différentes personnes sont incompatibles avec les mesures sanitaires suggérées jusqu'à maintenant. L'an dernier, l'Halloween avait été reportée d'une journée en raison du mauvais temps.

- Un autre médicament déjà en vente au Canada pourrait être utislié pour traiter les complications liées à la COVID-19. La dapsone, un anti-inflammatoire est administré pour traiter la lèpre et autres maladies. Des études sont en cours. Les résultats pourraient être dévoilés d'ici la fin de l'année.

ÉDUCATION

- Une quarantaine d'élèves de l'école secondaire Armand-Corbeil de Terrebonne sont en quarantaine en raison d'un cas potentiel de COVID-19. Un enfant a été contaminé par sa mère. Par mesure préventive, la classe a été placement en isolement, de même que les passagers de l'autobus scolaire emprunté par l'élève. Les cours pour ces élèves se poursuivent à distance.

- Les cas de COVID-19 dans les écoles du Québec seront rendus publics dans les prochains jours promet François Legault. Le premier ministre se méfie du site web créé par un père de Montréal, Olivier Drouin, qui dévoile quels sont les établissements touchés, à défaut d'être fait par la Santé publique. François Legault assure que son gouvernement travaille à transmettre l'information à la population dès que possible.

JUSTICE

- Québec va serrer la vis aux récalcitrants porteurs de la COVID-19 et qui refusent de s'isoler. Des amendes plus salées pourraient notamment leur être données. Le premier ministre François Legault a demandé à sa ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, de se pencher sur la question.

CINÉMA

- Batman aurait la COVID-19. L'acteur Robert Pattinson qui incarnait le personnage dans le nouveau film aurait été testé positif, selon Vanity fair. Il est en isolement. Le tournage qui a été arrêté en raison de la pandémie est donc de nouveau suspendu a annoncé le studio Warner Bros.

INTERNATIONAL

- Plus de 26 millions de cas de COVID-19 sont rapportés à travers le monde, dont 6,1 millions uniquement aux États-Unis.

- L'ancien chef du gouvernement italien Silvio Berlusconi a été testé positif à la COVID-19, à deux reprises. Berlusconi aura 84 ans à la fin du mois.

- L'acteur Dwayne Johnson, surnommé "The Rock" et sa famille ont contracté la COVID-19. Il a tenu à rassurer ses fans via les réseaux sociaux. Aussi, il les invite à porter le masque pour se protéger.