CORONAVIRUS : Ce qu'il faut savoir ce jeudi 30 juillet

- Le Québec enregistre un nouveau décès lié à la COVID-19, pour un total de 5673 morts.

- On compte 122 nouveaux cas depuis hier, ce qui porte le nombre total de personnes infectées à 59 131.

- 208 personnes sont hospitalisées (+18), dont 18 aux soins intensifs (+9), soit le double d'hier.

- Après l'hôpital de St-Jérôme, au tour de celui de Saint-Eustache sur la Couronne Nord de Montréal d'être aux prises avec une éclosion de COVID-19. 14 patients et 11 employés ont été testés positifs. 3 des 13 unités de l'établissement sont infectées, une quatrième est sous surveillance. Un dépistage massif des employés sera fait à compter de demain.

- Trois succursales de la SAQ dans les Basses-Laurentides sont fermées jusqu'à nouvel ordre après que 8 employés aient contracté la COVID-19. Les clients sont invités à surveiller les symptômes. Chacune des succursales sera nettoyée de fond en comble, les employés qui ont travaillé ces derniers jours devront s'isoler et passer un test de dépistage à la COVID-19.

Les succursales touchées sont les suivantes :

- Un camp de jour municipal de Boucherville est à son tour aux prises avec une éclosion de la COVID-19. 2 personnes du camp Animaction 7-8 ans sont atteintes et ont été placées en isolement. On ignore si ce sont des jeunes ou des moniteurs. Ces 2 cas s'ajoutent aux 28 cas rapportés hier par la santé publique au camp de jour privé Charlot-L'Escargot de Boucherville.

- Des Montréalais ont attendu 5 jours, parfois plus, avant d'avoir une réponse du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'île-de-Montréal après avoir passé un test de dépistage à une des cliniques, selon La Presse. La moyenne de résultats à traiter est passée de 200 à 800 par jour et les employés sont débordés avec les congés estivaux.

- Le coronavirus a refait surface entre les murs de l'Hôpital du Haut-Richelieu, à Saint-Jean-sur-Richelieu en Montérégie. On parle pour l'instant de 2 cas positifs déclarés à l'unité du 7e Nord. Son personnel a subi un dépistage le 26 juillet et tous les patients ont aussi été testés. Les visites sont suspendues sur l'unité sauf pour des motifs humanitaires.

- En Ontario, le port du masque sera obligatoire à l'école pour les élèves de la 4e et à la 12e année. Le retour en classe en septembre se fera à temps plein de la maternelle à la 8e année. Pour les élèves de niveau secondaire, ils seront regroupés en cohortes d’environ 15 jeunes, qui seront présents au moins 50 % des journées d'enseignement. Les parents auront le choix d'offrir l'école à la maison à leurs enfants.

- Les vignerons québécois font des affaires d'or alors que l'économie est mise à mal par la pandémie de COVI-19. Certains producteurs ont vu leurs ventes augmenter de 60%. Ça monte à 80% pour certains spiritueux, selon le Journal de Montréal. L'engouement pour l'achat local est en grande partie responsable de cette hausse.

- Ottawa prend les choses en main afin d'attirer plus de touristes dans la capitale fédérale. Une carte prépayée VISA de 100 dollars est désormais remise à toute personne qui réserve un séjour d'au moins deux nuits dans un hôtel d'ici au 31 décembre.

- La Ville de Montréal se porte à la rescousse de ses camps de jour et allonge 5 millions de dollars pour qu'ils puissent rester ouverts cet été. Les coûts d'exploitation ont augmenté en raison des mesures nécessaires à mettre en place en raison de la pandémie. Québec a promis une aide financière de 11 millions de dollars, mais les sommes tardent à arriver.

- La COVID-19 aura eu raison du manufacturier de manteaux québécois Valanga, qui a récemment mis la clé sous la porte après 25 ans d'existence. L'entreprise, basée à Saint-Hyacinthe depuis 1994, croulait sous des dettes de plus de 465 000 $.

- Le quart des parents n'a pas l'intention de renvoyer ses enfants au service de garde en septembre, selon une étude de Statistiques Canada. La moitié sont préoccupés par la santé de leur progéniture ou d'un autre membre de leur famille. Pour 6% des répondants, les revenus ne sont tout simplement pas au rendez-vous pour payer le service. Ces résultats sont toutefois à prendre avec des pincettes puisque l'étude a été faite à travers le pays sur une base volontaire. Ils ne s'appliquent donc pas à l'ensemble de la population, surtout que les règles de confinement des garderies diffèrent d'une province à l'autre.

- Donald Trump s'interroge sur Twitter sur un possible report des élections présidentielles cet automne. Le président américain croit que la prochaine campagne sera la plus frauduleuse de l'histoire en raison du vote par la poste. Plusieurs Américains pourraient se prévaloir de ce droit en raison de la COVID-19. Un test effectué par CBS révèle que 3% des enveloppes ne sont jamais arrivées à destination.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???