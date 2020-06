CORONAVIRUS: Ce qu'il faut savoir ce jeudi 4 juin PM

BILAN

- La COVID-19 a fait 26 nouveaux morts depuis hier au Québec. À cela s'ajoute 65 décès survenus avant le 28 mai, pour un total de 4885. On compte maintenant 52 143 cas de coronavirus, soit 259 de plus qu'il y a 24h. 1076 personnes sont hospitalisées (-65), dont 146 aux soins intensifs (-12).

-Il y a plusieurs erreurs dans le décompte des décès causés par la COVID-19 au Québec selon le Journal de Montréal. Les établissements de santé et les CHSLD doivent envoyer une confirmation par télécopieur à la Direction de la Santé publique régionale et à l'Institut de la Statistique au Québec. Les documents ne se sont pas rendus dans certains cas, ce qui explique les erreurs.

DÉCONFINEMENT SPORTIF

- Les sports d'équipe extérieurs, dont le soccer, le baseball et le dekhockey, pourront reprendre graduellement dès lundi prochain. Ce sont d'abord les entraînements sans contact supervisés qui seront autorités. Si tout va bien, les matchs pourraient être autorisés dès la fin du mois de juin.

SANTÉ

- Au moins une vingtaine de chauffeurs de taxi desservant l'aéroport Montréal-Trudeau ont contracté la COVID-19 et au moins deux en sont morts, selon le Regroupement des propriétaires de taxi de Montréal. Les chauffeurs sont invités à installer des panneaux de plexiglas dans leur véhicule pour se protéger.

- L'entreprise de Québec, Syneos Health lance une étude sur un nouveau vaccin contre la COVID-19. La firme d'essais cliniques recherche des volontaires, des hommes et femmes en bonne santé, non-fumeurs et âgés entre 18 et 55 ans, pour cette étude qui se tiendra cet été, à Québec et à Montréal.

- Quatre cliniques désignées d’évaluation et de dépistage de la COVID-19 au Bas-Saint-Laurent déménagent. Plus de détails ici !

DÉCONFINEMENT

- Les restaurants de l'extérieur du Grand Montréal pourront de nouveau accueillir les clients à compter du lundi 15 juin selon QMI. Les terrasses et les salles à manger seront rouvertes, mais le nombre de convives par table sera limité à 10 personnes, provenant d'un maximum de 3 adresses différentes. Des mesures devront être mises en place pour protéger les clients et les employés, incluant le port du masque pour les serveuses et serveurs. La date de réouverture des restos de la métropole est encore inconnue.

POLITIQUE

- 83% des Québécois sont satisfaits de la gestion de la crise par le gouvernement Legault selon un nouveau sondage Léger. Chez les francophones, le taux de satisfaction grimpe même jusqu'à 90%. Si des élections avaient eu lieu la semaine dernière, la CAQ aurait été réélue avec 54% des voix.

SPORTS

- Le baseball majeur a rejeté la proposition des joueurs pour un calendrier de 114 matchs sans réduction de salaire supplémentaire.

INTERNATIONAL

- Plus de 6.5 millions de personnes ont été infectées par la COVID-19 à travers le monde et plus de 386 000 sont décédées selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins.