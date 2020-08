CORONAVIRUS : Ce qu'il faut savoir ce jeudi 6 août

- 165 personnes sont toujours hospitalisées, une diminution de 2 , et 19 d'entre elles se trouvent aux soins intensifs, le même nombre que la veille.

RETOUR AU TRAVAIL

- 44% des Québécois craignent de retourner travailler au bureau en raison de la COVID-19, selon un sondage de KPMG. Près des trois quarts des répondants craignent particulièrement que leurs collègues se présentent au travail en étant malades ou asymptomatiques. 56% se disent inquiets de partager les espaces communs comme la cafétéria ou les salles de réunion. Malgré tout, près de 9 personnes sur 10 font confiance à leur employeur pour respecter les mesures sanitaires. 92% des Québécois ne croient pas que la pandémie est terminée, mais seulement 71% craignent de contracter le virus ou de le transmettre à leurs proches.

ÉDUCATION

- Quatre mères pourraient poursuivre le gouvernement Legault sur sa décision de forcer les enfants à retourner physiquement à l'école à l'automne. Une lettre d'avocat a été envoyée hier au ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, lui demandant notamment d'offrir une autre option comme l'école en ligne. Elles ont fait appel à l'avocat Julius Grey pour les représenter.

- Alors que les écoles publiques attendent les instructions du gouvernement pour la prochaine rentrée, plusieurs écoles privées ont déjà élaboré leur plan de match. Le collège Jean de la Mennais, à La Prairie, rendra le port du masque obligatoire pour tous les élèves, selon La Presse. Les écoles privées veulent accueillir les élèves de tous les niveaux, à temps plein, dès le jour un, incluant les jeunes de 4e et 5e secondaire. Les horaires seront revus, notamment pour éviter que tous les étudiants dînent au même moment.

JUSTICE

- Un homme de Sainte-Brigitte-de-Laval a été arrêté, mardi, pour menaces de mort envers le Dr Arruda et François Legault sur les réseaux sociaux. L'homme dans la soixantaine a été libéré sous promesse de comparaître le 6 octobre prochain. D'autres arrestations pourraient avoir lieu. Le Dr Arruda a aussi porté plainte à la police, la semaine dernière, après qu'un internaute ait révélé ses informations personnelles sur internet.

SANTÉ

- Les mesures sanitaires comme le masque et le lavage fréquent des mains pourraient nous protéger de la grippe cet automne, selon des experts en santé. C'est notamment le cas en Australie qui compte moins de cas que la normale malgré une deuxième éclosion de COVID-19. Les mesures de distanciation physique pourraient également réduire la transmission de gastro ces prochains mois.

TOURISME

- Tourisme Iles-de-la-Madeleine reçoit 465 462 $ de Québec pour soutenir les projets de développement de l'offre touristique des entreprises de la région qui subissent les effets de la pandémie.

- Les festivals sont maintenant autorisés à tenir des événements intérieurs et extérieurs d'un maximum de 250 personnes dans toutes les régions du Québec. La pratique du sport professionnel devant public devient aussi permise.

Heureuse d’annoncer la levée de l’annulation des festivals pour toutes les régions du Québec. Les promoteurs peuvent peuvent accueillir le public sur les sites publics extérieurs et dans les salles de spectacles, en respectant la limite maximale de 250 personnes. https://t.co/xy9s6Lgv0C — Caroline Proulx (@caroaubureau) August 5, 2020

- Les choses rentrent dans l'ordre au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie à la suite des débordements survenus dans les dernières semaines.La ministre du Tourisme a profité de son passage à Rivière-du-Loup, mercredi, pour rappeler qu'il est illégal de camper sur les bords de mer ou le long des voies ferrées.

CULTURE

- L'artiste Miro se produira du haut de la Tour du Stade olympique dès 19h ce soir avec Sarahmée, Claudia Bouvette et Franky Fade, une première. La prestation sera retransmise virtuellement sur les pages Facebook de plusieurs festivals au Québec.

- L'Orchestre symphonique de Longueuil étend son initiative Balcons Symphoniques à la grandeur de la province. Une tournée musicale l'amènera d'août à octobre à donner un peu de réconfort et d'apaisement à nos aînés en temps de pandémie en présentant des mini-concerts extérieurs devant plusieurs CHSLD et résidences. La tournée s'arrêtera dans une quinzaine de villes notamment Québec, la région de Charlevoix, Percé, Joliette, Boucherville, Beauharnois, Terrebonne, Mont-Tremblant, Shawinigan, Trois-Rivières, Gatineau, Montréal et plusieurs autres.

INTERNATIONAL

- L'Organisation mondiale de la santé (OMS) ne veut pas de « nationalisme » en matière de vaccin. Son directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus a plaidé jeudi pour que tout vaccin trouvé et approuvé devienne un bien public commun.

- Le gouvernement américain imposera de nouveaux tarifs douaniers de 10% sur l'aluminium canadien. Le président Donald Trump en a fait l'annonce aujourd'hui. Au Canada, les entreprises et les syndicats, notamment au Saguenay-Lac-Saint-Jean, et le premier ministre du Québec François Legault sont déçus et demandent au gouvernement Trudeau d'envisager toutes formes de représailles possibles, comme imposer des tarifs sur les produits américains.

Très déçu de la décision de @realDonaldTrump d'imposer des tarifs sur les importations d'aluminium.

J'ai demandé @JustinTrudeau d'imposer des tarifs sur des produits américains en représailles.

Je compte me battre pour défendre les travailleurs québécois de l'aluminium. — François Legault (@francoislegault) August 6, 2020

- Il y a 75 ans aujourd'hui, la première attaque nucléaire de l'histoire était perpétrée contre Hiroshima au Japon. La bombe Little Boy et les radiations qui en ont découlé ont fait environ 140 000 morts à Hiroshima. Trois jours plus tard seulement, une deuxième bombe américaine tombait sur Nagasaki. 74 000 autres personnes ont perdu la vie. Les hommages aux victimes ont été limités cette année en raison de la pandémie.

- Près de 710 000 personnes ont perdu la vie en raison de la COVID-19 depuis le début de la pandémie, selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins.

SPORTS

- Le Canadien a comblé un retard de deux buts pour finalement remporter le 3e match face aux Penguins 4-3. Le Tricolore mène la série 2-1 et pourrait éliminer Pittsburgh dès vendredi.

- Les tests de dépistage des joueurs de la LNH sont faits à partir d'une chaîne d'approvisionnement différente de celle réservée à la population en général

- 56 joueurs de la NFL ont contracté la COVID-19 depuis le début des camps d'entraînement, selon l'Association des joueurs. La ligue a annulé l'ensemble des matchs pré-saison pour limiter les contacts. Le calendrier régulier reprendra le 10 septembre avec un duel entre les Chiefs et les Texans de Houston.

- Toutes les équipes de football au Québec pourront reprendre leurs activités cet automne selon La Presse, incluant les équipes universitaires.

- Tennis Canada a annoncé l'annulation de tous les tournois nationaux et internationaux prévus jusqu’au 31 octobre. L'annonce survient à quelques jours seulement de ce qui aurait dû être le début de la Coupe Rogers à Montréal et Toronto.

(Avec la collaboration d'Audrey Folliot, journaliste Bell Média)