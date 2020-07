CORONAVIRUS : Ce qu'il faut savoir ce jeudi 9 juillet

- La COVID-19 a fait 6 nouveaux décès au Québec, dont 4 avant le 1er juillet, pour un total de 5609. On compte maintenant 56 216 cas de coronavirus, soit 137 cas de plus qu'hier. Il s'agit d'une hausse importante comparativement aux derniers jours. 308 personnes sont hospitalisées (-23), dont 27 aux soins intensifs.

- Le port du masque dans les lieux publics fermés sera obligatoire à travers le Québec à compter du 20 juillet, selon La Presse. C'est une semaine plus tôt que ce qu'envisageait de faire la Ville de Montréal. Dès lundi prochain, il faudra porter le masque pour prendre les transports en commun.

- Il y aura une 2e journée de dépistage sans rendez-vous de la COVID-19 à Mercier, en Montérégie, vu l'engouement d'aujourd'hui. La clinique se tiendra samedi. Plus de 600 personnes ont fait la file cet avant-midi pour se faire tester. Plusieurs commerces de la municipalité et des environs ont dû fermer en raison d'une éclosion de cas, à la suite de partys privés auxquels plusieurs jeunes ont participé.

- Le Centre hospitalier Pierre-Janet de Gatineau en Outaouais doit composer avec une éclosion de COVID-19.​ Un employé et trois patients ont reçu un diagnostic positif.

- Les bars du Québec cesseront dorénavant de servir les clients à minuit et les portes seront fermées à 1h. Cette nouvelle mesure sera en vigueur dès ce soir.

- Via Rail met à pied temporairement plus de 1000 employés. Le transporteur ferroviaire explique qu'il doit s'adapter à l'interruption prolongée de ses services provoqués par la COVID-19. Plusieurs de ses trajets sont toujours suspendus.

- United Airlines pourrait mettre à pied jusqu'à 36 000 employés en octobre prochain, soit le tiers de sa main-d'oeuvre. La compagnie aérienne est durement affectée par la crise de la COVID-19 à l'origine de la chute drastique du trafic aérien. Les transporteurs américains se sont engagés à ne pas licencier d'employés d'ici le 30 septembre pour profiter d'une aide gouvernementale de 25 milliard$.

- La pandémie de COVID-19 a changé les comportements des consommateurs selon un sondage Léger. 26% des Québécois ont pris l'habitude de stocker de la nourriture et des biens. Plus du quart des consommateurs achète plus de produits locaux. 32% des répondants ont l'intention de réduire leurs dépenses non essentielles. Et 9% des ménages ont fait l'essai de l'achat en ligne pour la première fois.

- Orléans Express reprendra graduellement ses activités, à commencer par le trajet Montréal-Québec, dès demain. Dans un communiqué, la compagnie d'autocars précise que les autres circuits régionaux recommenceront aussi, mais sans donner de dates. Plusieurs mesures seront mises en place pour limiter les risques de propager la COVID-19, dont le port du masque obligatoire pour les passagers.

-La plage Jean-Doré du parc Jean-Drapeau à Montréal accueillera ses premiers visiteurs ce samedi. Les baigneurs devront réserver leur plage horaire et les vestiaires seront inaccessibles.



- Le cap des 12 000 000 de personnes infectées par la COVID-19 à travers le monde a été franchi selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins.

- Le département de la Santé de Tulsa en Oklahoma rapporte plus de 200 nouvelles contaminations par jour depuis le rassemblement militant organisé par le président américain, Donald Trump à la fin juin.

For the 1/100th time, the reason we show so many Cases, compared to other countries that haven’t done nearly as well as we have, is that our TESTING is much bigger and better. We have tested 40,000,000 people. If we did 20,000,000 instead, Cases would be half, etc. NOT REPORTED!