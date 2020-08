CORONAVIRUS : Ce qu'il faut savoir ce lundi 10 août

BILAN

Le Québec enregistre 98 nouveaux cas de COVID-19 aujourd'hui, c'est la première fois dans le dernier mois qu'on dénombre moins de 100 cas quotidiens. Toutefois, 58 cas issus d'un ajustement relatif au transfert de la source de données s'ajoutent, pour porter le total à 60 627 personnes infectées depuis le début de la pandémie.

Un nouveau décès s'ajoute, pour un triste bilan total de 5 696. Le nombre d'hospitalisations a augmenté de 1 par rapport à la veille, avec un cumul de 157. Parmi celles-ci, 21 se trouvent aux soins intensifs, une diminution de 1.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, est satisfait du nombre de tests par jour, alors que l'objectif de tester plus de 14 000 personnes par jour est atteint. Il veut toutefois raccourcir de quelques jours le délai moyen pour l'obtention des résultats.

« C'est la santé publique décide de qui ont doit tester, mais c'est vraiment les CISSS et les CIUSSS qui doivent avoir la responsabilité de livrer la marchandise, de s'assurer que les laboratoires sont au rendez-vous, mais aussi que les personnes qui ont les résultats communiquent rapidement. » - Christian Dubé, ministre de la Santé

* À noter que les données proviennent, pour la première fois, du système d'information Trajectoire de santé publique (TSP). Les écarts observés sont un reflet d'améliorations apportées au traitement des données.

- Le gouvernement Legault hésite toujours à imposer des amendes aux citoyens qui se regroupent pour défier publiquement les consignes sanitaires. La vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, a dit jongler avec divers scénarios lorsqu'elle a été invitée à réagir à la manifestation contre l'obligation de porter le masque survenue samedi à Montréal. Elle indique qu'il faut trouver l'équilibre entre la répression et la préservation du droit de manifester et du droit à la libre expression.

ÉDUCATION

- Le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, a présenté son plan actualisé pour la rentrée d'automne. Parmi les mesures qui seront mises en place, le masque sera obligatoire à compter de la 5e année du primaire. Le concept de bulle a également évolué et est maintenant élargi à toute la classe. Le ministre Roberge a confirmé que tous les parents et le personnel de l'école seront avertis par l'établissement si un cas positif de COVID-19 était déclaré.​

- Plusieurs acteurs du réseau de l'éducation se disent aujourd'hui satisfaits du plan pour la rentrée scolaire, même si certaines questions demeurent sans réponse, notamment en ce qui concerne le rattrapage.

- Une école privée de Drummondville, le Collège St-Bernard, impose pour sa part le port du masque à TOUS ses élèves (primaire et secondaire) pour les déplacements dans l'école. Les jeunes pourront retirer leur masque en classe et lors de périodes ciblées, comme les repas.

ÉCONOMIE

- Les délais de livraison de certaines marchandises pourraient encore s'allonger. Le port de Montréal est paralysé par une grève générale illimitée de plus de 1000 débardeurs. Le port de Montréal accuse déjà deux semaines de retard dans ses opérations en raison des huit jours de débrayage des dernières semaines. Les nouveaux arrivages seront redirigés vers d'autres ports pour limiter les délais. Les débardeurs sont sans contrat de travail depuis décembre 2018.

- Cinq associations qui représentent les entreprises privées du Québec ont fait front commun aujourd'hui pour réclamer une intervention du gouvernement fédéral dans le dossier de la grève au Port de Montréal. Ils veulent qu'Ottawa force la reprise des activités dans le Port, paralysé par une grève générale des débardeurs depuis ce matin. Ils disent laisser au gouvernement le soin de trouver une issue au conflit, mais ils vont jusqu'à évoquer l'adoption d'une loi spéciale si nécessaire.

- Alors que plusieurs entreprises sont contraintes de fermer leurs portes, la franchise québécoise de beignes Mr. Puffs a maintenant pignon sur rue à Orlando en Floride. Elle poursuivra son expansion en ouvrant succursales en Californie, New York et au Texas ces prochains mois. Ses membres fondateurs rêve d'un déploiement mondial de l'envergure de McDonald's. Mr. Puffs compte 20 restaurants au Québec et emploie 400 personnes.

TOURISME

- La pandémie fait mal à l'oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, à Montréal. La baisse du tourisme et les rassemblements limités à 250 personnes font diminuer drastiquement les contributions des fidèles. La moitié des gens qui visitent habituellement l'oratoire sont des touristes de l'extérieur du Québec.

- Le gouvernement Legault donne un coup de pouce financier au tourisme de la Ville de Québec, désertée en raison de la pandémie. L'Office du tourisme de Québec recevra 4 millions $ pour mener à bien des projets pilotes qui n'ont pas été définis. L'office se voit aussi octroyer 2,6 millions $ pour bonifier l'entente de partenariat 2020-2022 déjà conclue.

ÉTUDE

- Près de trois anciens usagers des transports en commun sur quatre, même s'ils se sentent en sécurité de revenir en personne au travail, sont inquiets de reprendre l'autobus ou le métro. C'est ce que révèle une nouvelle étude de Statistique Canada, publiée aujourd'hui. 94 % des anciens utilisateurs ne se sentent pas à l'aise de retourner physiquement au travail en raison de leurs craintes de ces modes de déplacement.

LE SAVIEZ-VOUS?

- Depuis l'imposition du masque obligatoire, des dizaines de Québécois ont pris l'habitude de les accrocher sur le miroir du pare-brise de leur véhicule. Si c'est votre cas, sachez que cette habitude pourrait vous valoir une amende de 100$ plus les frais.

ÉTATS-UNIS

- Le nombre d'Américains infectés par la COVID-19 dépassent le cap des 5 millions. Les États-Unis enregistrent 70 000 nouveaux cas par jour, soit plus que tout le Québec depuis le début de la pandémie.

- Plus de 97 000 adolescents et jeunes adultes ont été testés positifs à la COVID-19 aux États-Unis, durant les deux dernières semaines de juillet, selon une nouvelle étude. Cette période coïncide avec le retour en classe de jeunes âgés de 14 à 24 ans dans plusieurs États.

INTERNATIONAL

- On dénombre plus de 19,8 millions de cas de coronavirus à travers le monde, selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins.

SPORTS

- Les Rangers de New York auront le premier choix au repêchage de la LNH selon la loterie qui a été réalisée lundi. Ils pourront donc repêcher la jeune sensation Alexis Lafrenière. À lire sur RDS!

- La série entre les Canadiens de Montréal et les Flyers de Phladelphie débutera mercredi.