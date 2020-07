CORONAVIRUS : Ce qu'il faut savoir ce lundi 13 juillet

BILAN

- La COVID-19 a fait un nouveau décès au Québec, pour un total de 5628 décès. On compte maintenant 56 621 cas de coronavirus, soit 100 de plus qu'hier. 305 personnes sont hospitalisées (-1), dont 21 aux soins intensifs (+1).

MASQUE

- Le port du masque sera obligatoire à compter de ce samedi, 18 juillet, dans tous les lieux publics fermés pour prévenir une deuxième vague de COVID-19. Le premier ministre, François Legault en a fait l'annonce officielle cet après-midi, en compagnie du ministre de la Santé, Christian Dubé et du Directeur national de la Santé publique, Dr Horacio Arruda. Des amendes variant entre 400$ et 6 000$ seront remises aux propriétaires d'établissements qui n'appliquent pas la règle.

- Dès aujourd'hui, le port du masque est obligatoire dans tous les transports en commun au Québec. L'accès est interdit à ceux qui refusent de le porter.

SANTÉ

- Des centaines de Montréalais qui ont fréquenté des bars depuis le 1er juillet ont répondu à l'appel de la Santé publique pour se faire tester pour la COVID-19. La plupart étaient des jeunes. On dénombrait 114 nouveaux cas de COVID-19, hier, dont 48 à Montréal.

DIVERTISSEMENT

- La Ronde de Montréal rouvrira progressivement ses manèges aux amateurs de sensations fortes à compter du 25 juillet. Un mode "avant-première" sera réservé aux membres et aux détenteurs d'un Passeport-saison les 25, 26, 31 juillet et le 1er et 2 août, puis il ouvrira ses portes à tous les visiteurs à compter du 3 août, mais ils devront réserver leur place en ligne. La température des visiteurs sera captée à l'entrée du parc avec une technologie d'imagerie thermique infrarouge. Tous les visiteurs de 2 ans et plus devront porter un masque.

SÉCURITÉ

- 43% des parents québécois possédant une piscine ont affirmé qu'ils allaient superviser leurs enfants tout en travaillant de la maison, selon un sondage commandé par Allstate Canada dans le cadre de la Semaine nationale de prévention de la noyade. Attention ! 87% des noyades chez les enfants du Québec en 2019 se sont produites alors qu'il y avait une supervision distraite ou absence de supervision.

INTERNATIONAL

- La fermeture de la frontière entre le Canada et les États-Unis sera prolongée au-delà du 21 juillet selon LaPresse.

- Les États-Unis demeure le pays le plus infecté de la planète avec 3.3 millions de cas confirmés et plus de 135 000 morts, selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins.

SPORTS

- Au moins 3 joueurs des Canadiens de Montréal auraient été déclarés positifs à la COVID-19 selon des sources de la LNH. À lire sur RDS !