CORONAVIRUS: Ce qu'il faut savoir ce lundi 15 juin PM

BILAN

- La COVID-19 a fait 20 nouveaux décès au Québec, pour un total de 5242. De ce nombre, 11 sont survenus dans les 24 dernières heures et 9 avant le 7 juin. On compte maintenant 54 054 cas de coronavirus, soit 102 de plus qu'hier. 771 personnes sont hospitalisées (+2), dont 82 aux soins intensifs (-3).

RASSEMBLEMENTS

- Québec autorisera les rassemblements intérieurs de 50 personnes et moins dès le 22 juin dans les endroits publics, selon plusieurs règles. La Santé publique autorise aussi les jeunes de 16 ans et moins à se tenir à un mètre les uns des autres.

SANTÉ

- Près de 12 000 personnes, au lieu des 10 000 prévues, suivront la formation express pour devenir préposés en CHSLD. 9800 candidats débutent la formation de 3 mois cette semaine, alors que 2000 employés actuels seront formés à compter de l'automne.

- Le premier ministre François Legault ne compte pas, pour l'instant, exiger le port du masque pour tous les Québécois. Il estime que l'application de la règle ne serait pas simple. La semaine dernière, une trentaine de médecins ont recommandé le port du couvre-visage pour contrer la pandémie qui a fait 5222 morts au Québec jusqu'à maintenant.

- Une chirurgienne de l'Hôpital Sacré-Coeur de Montréal atteinte de la COVID-19 serait dans un état grave aux soins intensifs. L'âge du médecin n'est pas dévoilé par la Fédération des médecins spécialistes du Québec qui confirme qu'un de ses membres est hospitalisé. D'autres médecins de cet hôpital auraient aussi contracté la maladie selon le Journal de Montréal.

- La formation des 10 000 préposés aux bénéficaires engagés par le gouvernement Legault pour combler les besoins dans les CHSLD débute aujourd'hui.

DÉCONFINEMENT

- Les restaurants ouvrent leurs portes aujourd'hui, sauf ceux du Grand Montréal. Les foires alimentaires dans les centres commerciaux peuvent aussi accueillir des clients, sauf Montréal.

- Les salons de coiffure et d'esthétique de la région métropolitaine peuvent accueillir de nouveau leurs clients.

- Les examens de conduite de la SAAQ reprennent à travers la province.

- Tous les commerces de services directs à la population, comme les agences de voyages et les cordonneries, reprennent leurs activités.

- Les rassemblements intérieurs d'un maximum de 10 personnes sont autorisés au Québec, à l'exception des villes faisant partie de la Communauté métropolitaine de Montréal. Vous trouverez la liste ICI !

- Le Jardin botanique de Montréal est de nouveau ouvert au public

À VENIR:

19 juin : Réouverture des centres commerciaux dans le Grand Montréal, des zoos, jardins, entreprises agrotouristiques, lieux d'accueil et de renseignements touristiques.

22 juin: Réouverture des restaurants dans le Grand Montréal, réouverture des camps de jours partout au Québec. Les rassemblements INTÉRIEURS (10 personnes max.) seront également permis dans le Grand Montréal. Les rassemblements INTÉRIEURS (50 personnes max) seront autorisés dans les salles de spectacle et cinémas, où les gens seront à l'écoute et assis à 1,5 mètre de distance.

1er juillet: Excursions maritimes partout au Québec

ÉCONOMIE

- La Prestation canadienne d'urgence pourrait être prolongée pour les Canadiens qui n'arrivent pas à se retrouver du travail, à la suite de la pandémie. Justin Trudeau affirme être à la recherche d'un solution et qu'une annonce devrait être faite cette semaine.

- Ottawa lance le programme d'achat des aliments excédentaires qui permettra de racheter les surplus des agriculteurs pour les redistribuer à ceux qui en ont besoin.

JUDICIAIRE

- Un autre cracheur a été arrêté. Cette fois, il s'agit d'un Montréalais âgé dans la soixantaine qui s'en est pris à une commerçante de Mont-Tremblant, jeudi dernier.

FRONTIÈRE

- La frontière entre le Canada et les États-Unis ne serait pas sur le point de rouvrir aux déplacements non essentiels. La dernière entente avec les américains prévoit une réouverture le 21 juin, mais les deux pays seraient en négociation pour une possible prolongation. Le premier ministre, Justin Trudeau, indique que la réticence à rouvrir la frontière demeure forte parmi ses homologues provinciaux.

FAMILLE

- Un sondage mené par le Regroupement pour la Valorisation de la Paternité et dévoilé par le quotidien Le Soleil démontre que près des quarts des pères et des mères ont profité du confinement imposé par la pandémie pour passer plus de temps de qualité avec leurs enfants. Pour une majorité de répondants, ces changements vont durer.

INTERNATIONAL

- La multiplication des cas de COVID-19 s'accélère à travers le monde. Près de 8 millions de personnes ont contracté la maladie et plus de 433 000 sont décédées selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins.

- La Chine signale 49 nouveaux cas confirmés de coronavirus.

- La France accueillera de nouveau les touristes hors Europe dès le 1er juillet, sous certaines conditions. La Grande-Bretagne obligent toujours aux 14 jours d'isolement aux visiteurs.