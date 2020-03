CORONAVIRUS: ce qu'il faut savoir ce lundi 16 mars PM

- Justin Trudeau ferme les frontières à tous les voyageurs qui ne sont pas Canadiens ou résidents permanents, à l’exception des citoyens américains.

- On dénombre 50 cas de la COVID-19 au Québec (soit 11 de plus qu'hier), 18 à Montréal et 377 au Canada. 11 patients sont en rémission.

- Le Canada compte maintenant 3 nouveaux décès liés au coronavirus, ce qui porte le total à 4 au pays.

- Québec annonce un programme d'aide temporaire pour les travailleurs touchés par la crise du coronavirus. Ceux qui doivent s'isoler et qui n'ont pas droit à l'assurance-emploi pourront recevoir 573$ par semaine, jusqu'à concurrence d'un mois. Le versement de ces sommes se fera en collaboration avec la Croix-Rouge qui détient les ressources nécessaires pour le faire rapidement. Les gens n'auront pas à se déplacer pour obtenir leur argent.

- François Legault encourage les Québécois à donner du sang. Il craint que les niveaux des banques d'Héma-Québec baissent de façon importante.

- Dès demain, sept nouveaux centres d'analyse de tests de dépistage ouvriront leurs portes, portant le nombre d'analyses de 1600 à plus de 6000 par jour.

- La Ville de Montréal intervient auprès des voyageurs à l'aéroport Montréal-Trudeau. Des agents d'information demanderont aux passagers de s'isoler 2 semaines et de prendre leur température 2 fois par jour.

#COVID19 | Nos équipes de santé publique accompagnées par des intervenants psychosociaux des CLSC sont présentes à @yulaeroport de #Montréal pour sensibiliser les voyageurs à l'importance de s'isoler à leur retour d'un pays étranger. pic.twitter.com/p3pLEOICaZ — Dre Mylène Drouin, directrice santé publique Mtl (@Santepub_Mtl) March 16, 2020

- Les médecins omnipraticiens du Québec pourront effectuer des consultations par téléphone ou internet à compter de 16h lundi. Les dentistes ne devront traiter que les urgences pour les deux prochaines semaines. Les soins préventifs, comme les détartrages, seront reportés.

- Sunwing annule tous ses vols vers le sud du 17 mars au 9 avril. Le transporteur aérien se concentre à rapatrier ses clients qui sont déjà à destination. Quatre premiers vols de secours ont eu lieu, luni matin, trois au départ de Toronto et un de Montréal. Les clients qui avaient déjà acheté des billets ou forfaits d'ici au 9 avril seront remboursés.

- Desjardins ferme plus de la moitié de ses points de service mercredi. Les guichets automatiques continueront d'être approvisionnés et le système AccèsD fonctionnera comme à l'habitude.

- La chaine de rôtisseries Saint-Hubert et la chaîne Tim Hortons ferment toutes leurs salles à manger pour une durée indéterminée. Les comptoirs, la livraison et le service au volant demeurent opérationnels.

- La clinique désignée de Longueuil a ouvert ses portes ce matin dans les locaux de la Clinique Azur située sur le boulevard Taschereau, juste à côté de l'Hôpital Charles-Lemoyne de Greenfield Park.

- Un élève de l'École d'éducation internationale de McMasterville a été diagnostiqué positif au coronavirus.

- Une école secondaire de Lévis a été exposée au coronavirus. Une personne qui fréquente l'école secondaire Les Etchemins fait partie des quatre cas positifs dans Chaudière-Appalaches.

- L'Assemblée nationale suspend ses travaux à compter de mardi, jusqu'au 21 avril. Seuls les députés impliqués dans des projets de loi à adopter rapidement pourront siéger.

- Les Lavallois qui prennent les autobus municipaux à Laval doivent maintenant entrer à l'arrière des véhicules pour protéger les chauffeurs.

- Tous les établissements de la Ville de Saguenay à l'exception de l'hôtel de ville et des trois postes de police sont maintenant fermés au public.

- Trois cliniques de dépistage de la Covid-19 seront ouvertes au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

- Toutes les écoles et lieux publics sont fermés au Québec, incluant les cinémas, bars, gyms. Les restaurants (autres que les buffets et cabanes à sucre) restent ouverts pour desservir la population, toutefois, le nombre de clients dans les établissements est limité à 50% leur capacité. La livraison est disponible.

- Des services de garde d'urgence sont disponibles pour les travailleurs du réseau de la santé et autres services essentiels.

- À l'instar du Québec et de l'Ontario, l'Alberta ferme toutes ses écoles, garderies et universités.

SPORTS

- La saison est officiellement terminée dans la LNH et la NBA. Les joueurs peuvent rentrer à la maison.

À l'international

- Le président de la France, Emmanuel Macron, interdit les déplacements non essentiels dès mardi midi, pour au moins 15 jours. Les Français ne pourront plus tenir des regroupements extérieurs, réunions familiales ou amicales.

- Donald Trump demande aux Américains d'éviter les rassemblements de plus de 10 personnes pour tenter de limiter la propagation du coronavirus. Le président américain affirme que la pandémie aux États-Unis pourrait se terminer en juillet ou en août.

- L'Italie passe la barre des 2000 morts

- L'Espagne fermera à minuit ses frontières terrestres

- L'Allemagne ferme ses frontières avec la France, la Suisse et l'Autriche.

- L'État du New Jersey aux États-Unis impose un couvre-feu à ses 9 millions d'habitants. Dès ce soir, la population doit demeurer à la maison de 20h à 5h.

Sports

- Les joueurs des Canadiens de Montréal vont compléter l'aide financière annoncée par l'organisation.

- Les joueurs de la LNH peuvent retourner à la maison s'ils le désirent. La saison ne reprendra pas avant au moins 45 jours.

- La pause dans la Ligue américaine de hockey (LAH) se poursuivra au moins jusqu'en mai.

- Le baseball majeur repousse le début de sa saison jusqu'à la mi-mai.