CORONAVIRUS: Ce qu'il faut savoir ce lundi 17 août

- Le Québec enregistre 55 nouveaux cas de COVID-19 et 1 décès supplémentaire pour un total de 5 721 morts. Le décès est survenu entre le 10 et le 15 août derniers.

SANTÉ

- Le gouvernement fera une annonce mardi avant-midi concernant la préparation du système de santé en vue de l'éventuelle deuxième vague de la COVID-19. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, sera accompagné du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, de la ministre responsable des Aînés, Marguerite Blais, et du directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda.

- Une infirmière-chef a été suspendue à la suite d'une récente éclosion de COVID-19 dans un CHSLD de Joliette dans Lanaudière. Selon TVA, elle aurait laissé les employés travailler autant dans la zone chaude que dans les autres départements. 25 patients du CHSLD Parphilia-Ferland sont atteints du coronavirus et un résident en est décédé.

- Le niveau de stress des Canadiens de 65 ans et plus par rapport à la pandémie a diminué cet été, selon Statistiques Canada. En mars et avril, 46% d'entre eux déclaraient être « très » ou «énormément » inquiets pour leur santé. En juillet, cette proportion n'était plus que de 32%.

ÉDUCATION

- Le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge a annoncé cet avant-midi l'investissement de 20 M$ pour engager le personnel nécessaire au rattrapage scolaire pour l'année 2020-2021­. Il promet de réduire la bureaucratie pour accélérer les services d'aide directs aux élèves.

- Encore cette année les directions d'établissements pourront décider du tarif de garde pour les enfants qui dînent à l'école. Le projet de règlement pour plafonner les frais à 4.25 $ par jour pour l'ensemble des écoles du Québec a été reporté en raison de la pandémie.

CHSLD

- Au moins un patient et un employé du CHSLD D'Youville de Sherbrooke en Estrie sont infectés par la COVID-19. Le personnel du reste de l'établissement sera testé au cours de la journée.

ÉCONOMIE

- À l'aube de la pandémie, la Caisse de dépôt et placement du Québec a payé 75 millions $ américains pour acheter les 10% d'actions restantes de Guy Laliberté dans le Cirque du Soleil. C’est ce qu’a révélé Charles Émond, le nouveau président de la Caisse, en commission parlementaire. Le Cirque s'est placé à l'abri de ses créanciers quelques mois après la transaction de février dernier. Au total, la Caisse a perdu 228 millions $ en investissements dans le Cirque.

- En juillet, les ventes résidentielles enregistrées sur les systèmes de MLS ont bondi 39.1% à Montréal, de 28.7% à Ottawa et 5.4% à Québec. C'est le 3e mois consécutif où les ventes sont en hausse selon les chiffres dévoilés aujourd'hui par l'Association canadienne de l'immeuble.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

- Malgré le confinement, le bilan routier est pire qu'à pareille date l'an dernier. 123 collisions mortelles sont survenues sur le territoire de la Sûreté du Québec depuis janvier, comparativement à 115 en 2019. Considérant que les routes étaient moins achalandées au printemps, la SQ s'attendait à de meilleurs chiffres. 31 des décès sont des motocyclistes, alors qu'il y en avait eu 19 l'an dernier. La SQ précise que la vitesse et la conduite imprudente demeurent les principales causes de décès sur les routes.

INTERNATIONAL

- Le seuil des 170 000 décès est franchi aux États-Unis selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins.

- États-Unis: la convention démocrate s'amorce aujourd'hui à Milwaukee. L'événement se passe essentiellement de façon virtuelle pour éviter les grands rassemblements partisans. Il s'agit d'une étape importante puisque les candidatures de Joe Biden, à la présidence, et de sa colistière Kamala Harris seront confirmées. Plusieurs discours seront présentés à la télévision, dont celui de l'ancien président Barack Obama.

- Les élections sont reportées en Nouvelle-Zélande en raison d'une reprise des contaminations. Le scrutin devait se tenir le 19 septembre. Il aura plutôt lieu le 17 octobre. La ville d'Auckland est toujours en confinement en raison d'une nouvelle éclosion de COVID-19.

- La saison des croisières est relancée en Italie durement frappée par la pandémie. Le MSC Grandiosa est parti de Gènes hier soir pour s'élancer en Méditerranée avec environ 3 000 passagers, soit la moitié de la capacité du navire.

- L'Italie a ordonné la fermeture des discothèques et de tous les lieux de fêtes nocturnes. Le port du masque est imposé dans les lieux publics fréquentés.

SPORTS

- La saison de la Ligue canadienne de football (LCF) est officiellement annulée.

- Le Canadien de Montréal s'est fait blanchir par les Flyers de Philadelphie hier soir.