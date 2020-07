CORONAVIRUS : Ce qu'il faut savoir ce lundi 20 juillet

SANTÉ

- Le gouvernement Legault prévient les Québécois de s'habituer au masque, puisqu'il faudra le porter pendant un bon moment. La vice-première ministre Geneviève Guilbault estime que la population a respecté la consigne ce week-end, mis à part quelques cas isolés, dont un client d'un Tim Hortons de Montréal qui s'est fait arrêter après avoir refusé de mettre son couvre-visage.

- Des inquiétudes persistent toutefois pour les rassemblements privés et les campings. La ministre Guilbault indique qu'il y aura davantage d’inspections.

- De nombreux experts de la santé demandent l'aide de Québec pour rattraper le retard dans les traitements contre le cancer causé par la crise sanitaire. Un patient sur 2 au Canada a dû annuler des traitements ou des examens à cause de la pandémie, selon La Presse. À ce rythme, il faudra environ 2 ans pour rattraper le temps perdu.

- La firme britannique UK Rapid Test a développé un test sérologique capable de détecter en seulement 20 minutes si un individu a déjà été exposé au coronavirus. Ce test aurait une précision de 98.6 % selon ce que rapporte le New York Post.

VACCIN

- Deux projets de vaccins contre la COVID-19, un chinois et un autre britannique, ont produit une réponse immunitaire importante et font l'objet d'un article dans la prestigieuse revue scientifique médicale "The Lancet". Les essais sont au stade 2. Le vaccin doit franchir le stade 3, avec plus de 10 000 participants pour se diriger vers une commercialisation.

ÉDUCATION

- Les profs n'auront aucune obligation à fournir des cours à distance advenant un nouveau confinement cet automne. C'est ce que révèlent des documents du ministre de l'Éducation obtenus par LaPresse. 80 000 élèves n'ont toujours pas accès au matériel nécessaire pour suivre les cours à distance. Les centres de services scolaires ont jusqu'à la mi-septembre pour présenter leur plan d'urgence en cas de reconfinement.

MASQUES

- Dès aujourd'hui, il y aura distribution de couvre-visage réutilisables dans les stations du métro de Montréal. Pour connaître les points de distribution, consultez le site de la STM.

INTERNATIONAL

- Le président des États-Unis, Donald Trump n'a pas l'intention d'imposer le port du masque aux Américains pour contrer la pandémie de COVID-19. Il estime que le virus va finir par disparaître. Aussi, il remet en question le bilan des victimes. 60 000 nouveaux cas de COVID-19 ont été enregistrés samedi. La maladie a jusqu'à maintenant fait plus de 140 000 morts.

- Le seuil des 600 000 morts à travers le monde a été franchi selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins.

- Le port du masque est désormais obligatoire en France. La mesure a été devancée en raison d'une recrudescence de cas de COVID-19.