CORONAVIRUS: Ce qu'il faut savoir ce lundi 22 juin PM

BILAN

- Pour la première fois depuis le début de la pandémie, le Québec ne compte aucun nouveau décès liés à la COVID-19, pour un total de 5417. On compte 54 835 cas de coronavirus, soit 69 de plus qu'hier. Il s'agit de la plus faible augmentation depuis le 22 mars. 520 personnes sont hospitalisées (-1), dont 57 se trouvent aux soins intensifs (-4).

RÉOUVERTURE

- Le déconfinement au Québec entre dans une phase importante aujourd'hui avec la réouverture des gyms, piscines, arénas et plages publiques et privées Même chose pour les restaurants du Grand Montréal, les aires de restaurations des centres commerciaux, des cinémas et de salles de spectacles. Les lieux de cultes sont aussi rouverts et les rassemblements intérieurs de 50 personnes maximum sont autorisés. Les camps de jour peuvent amorcer leurs activités et les services de garde de l'extérieur du Grand Montréal seront ouverts à 100% de leur capacité. C'est aussi aujourd'hui que reprend la consigne des canettes et bouteilles dans le Grand Montréal.

GARDERIES

- 19 cas de COVID-19 ont été recensés dans les garderies depuis leur réouverture le 11 mai. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministre de la Famille qui se réjouit de ce chiffre, étant donné l'ampleur de la pandémie. Mathieu Lacombe se dit confiant pour la suite des choses. Au total, il y a eu 87 enfants en service de garde qui ont été déclaré positifs depuis le début de la pandémie. La majorité sont survenus lorsque les services de garde accueillaient les enfants des travailleurs essentiels.

ÉCONOMIE

- 8 millions de Canadiens vivraient toujours de la Prestation canadienne d'urgence. Le président du Conseil du trésor, Jean-Yves Duclos, indique qu'Ottawa aurait dépensé à ce jour plus de 53 milliards $ dans la PCU.

TOURISME

- Les forfaits à 25% de rabais, dans 6 régions du Québec, sont maintenant disponibles sur le site bonjourquebec.com. Les passeports pour accéder à divers attraits touristiques, ainsi que la carte annuelle de la SÉPAQ à rabais sont en vente dès aujourd'hui.

- Les hôpitaux pour enfants de Montréal appréhendent une hausse des noyades cet été. Les jeunes sont plus souvent à la maison depuis le début de la pandémie et les parents en ont plein les bras. Le CHU Sainte-Justine enregistre déjà deux décès par noyade depuis le début du beau temps, rapporte La Presse. Les bambins d'environ 4 ans ont échappé à la surveillance de leurs parents. Des enfants ont aussi été sauvés in extremis, mais pourraient garder des séquelles.

POLITIQUE

- Le gouvernement Legault se prépare à une seconde vague de COVID-19 avec un important remaniement ministériel. Christian Dubé est le nouveau ministre de la Santé. Danielle McCann devient ainsi ministre responsable de l'Enseignement supérieur. Sonia Lebel s'empare du Conseil du Trésor, alors que Simon Jolin-Barrette la remplacera à la Justice. Nadine Girault sera ministre de l'Immigration en plus de conserver les Relations internationales.

INTERNATIONAL

- Le cap des 9 millions de cas de COVID-19 à travers le monde est en voie d'être franchi. Les États-Unis demeure le plus le plus infecté, suivi du Brésil et de la Russie.

- En France, le Conseil scientifique mandaté pour éclairer les élus estime qu'un retour du coronavirus cet automne est « extrêmement probable » en raison d'une faible immunité collective.