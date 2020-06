CORONAVIRUS: Ce qu'il faut savoir ce lundi 29 juin PM

BILAN

- La publication des bilans quotidiens sur la COVID-19 reprend aujourd'hui au Québec: La COVID-19 a fait 37 nouveaux décès depuis vendredi, dont 5 dans les 24 dernières heures, pour un total de 5485. On compte maintenant 55 390 cas de coronavirus, soit 72 de plus qu'hier. 455 personnes sont hospitalisées, dont 45 aux soins intensifs (+2).

Voici une synthèse de l'évolution des données depuis le dernier bilan quotidien paru le 25 juin : Date Personnes infectées Décès Hospitalisations Hospitalisations aux soins intensifs 26 juin 2020 55 156 (+77) 5 455 (+7) 478 (-9) 48 (-2) 27 juin 2020 55 241 (+85) 5 472 (+17) 458 (-20) 45 (-3) 28 juin 2020 55 318 (+77) 5 478 (+6) 455 (-3) 43 (-2) 29 juin 2020 55 390 (+72) 5 485 (+7) 455 45 (+2)

PORT DU MASQUE

- Québec doit annoncer demain que le port du masque sera finalement obligatoire dans les transports en commun, selon Radio-Canada. Le premier ministre François Legault tiendra une conférence de presse demain à Montréal.

CHSLD

- Seulement 6 grands CHSLD de Montréal ne comptent aucun décès lié à la COVID-19 parmi leurs résidents. 5 de ses établissements de 100 lits ou plus sont publics et un est privé, selon La Presse. En moyenne, le taux de décès est de 13% dans les centres de soin de longue durée. Les pires taux dépassent les 40%, notamment dans des CHSLD de Laval.

DÉCONFINEMENT

- Le déconfinement des garderies franchit une nouvelle étape dans Grand Montréal, la MRC de Joliette et de la ville de L'Épiphanie. Les services de garde éducatifs passent de 50% à 75% de leur capacité d'accueil. Les ratios d'enfants sont aussi augmentés dans les services de garde en milieu familial. Les garderies pourront accueillir la totalité des enfants à partir du 13 juillet, si la situation sanitaire le permet.

- Le parc d'aquatique Amazoo du Zoo de Granby et le parc aquatique de Bromont, de même que l'Aquarium de Québec rouvrent leurs portes aujourd'hui.

ÉCONOMIE

- Ottawa prolonge d'un mois l'aide d'urgence pour le loyer commercial pour aider les petites entreprises à traverser la crise de la COVID-19.

- Le prolongement de la Prestation canadienne d'urgence freine la relance économique au Québec, selon le ministre du Travail, Jean Boulet. Le retour au travail est difficile et pourtant plusieurs postes sont à combler, que ce soit dans la construction, la restauration ou encore en santé. La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante va plus loin. Elle souhaite que les employés rappelés au travail ne puissent plus toucher la prestation fédérale, sans preuve de maladie liée à la COVID-19.

- Le Réseau de transport de Longueuil annonce la reprise de la perception dans ses autobus. Des parois protectrices pour les chauffeurs ont été installées dans les véhicules ces dernières semaines. Ainsi, l'entrée se fera de nouveau par l'avant du bus.

- Lowe's Canada prolonge la prime de 2$ l'heure pour ses employés durant le mois de juillet. Le quincaillier, à qui appartiennent RONA et Réno-Dépôt, dit vouloir reconnaitre le travail de ses salariés. D'ailleurs, l'entreprise cherche à combler 435 postes au Québec.

INTERNATIONAL

- La pandémie de COVID-19 progresse, avec plus de 10 000 000 de cas et un demi-million de morts à travers le monde. Les États-Unis demeure le plus le plus infecté avec deux millions et demi de cas confirmés. Le Brésil arrive au second rang, suivi de la Russie, selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins.

- Les plages de Miami, Fort Lauderdale et de Palm Beach seront fermées le week-end prochain pour contrer la montée rapide des nouveaux cas de coronavirus en Floride.

- Au moins 85 clients d'un bar d'East Lansing au Michigan ont été infectés depuis la réouverture de l'établissement le 8 juin.

SPORTS

- 18 joueurs de la MLS et 6 membres du personnel ont été testés positifs à la COVID-19 depuis la reprise de l'entraînement. À lire sur RDS !

- Plus de la moitié des habitants de Tokyo sont contre la tenue des Jeux olympiques dans leur ville l'été prochain, selon un nouveau sondage. Les Jeux devaient avoir lieu cet été, mais ont été reportés en raison de la pandémie. 28% des gens souhaitent qu'ils soient carrément annulés, 24% encore une fois reportés.