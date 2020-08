CORONAVIRUS : Ce qu'il faut savoir ce lundi 3 août

BILAN

- Le Québec franchit une nouvelle étape de déconfinement, ce matin, en permettant les rassemblements publics de 250 personnes dans les salles de spectacles, les cinémas et les amphithéâtres sportifs. Il faudra garder une distance sécuritaire d'un mètre et demi et le port du masque sera obligatoire à l'intérieur.

- Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 141 nouveaux cas, ce qui porte le nombre total de personnes infectées à 59 599.

- Durant cette même période, un nouveau décès a été enregistré, auquel s'ajoutent 2 décès survenus avant le 25 juillet, pour un total de 5 681.

- Un rassemblement contre le port du masque obligatoire s'est tenu ce week-end au Verger Blanchard à Wickham. La manifestation s'est déroulée pacifiquement. La Sûreté du Québec n'a remis aucun constat d'infraction.



MONTRÉAL

- L'Hôpital de Verdun comptera sur 36 lits supplémentaires dès l'hiver prochain pour les patients qui luttent contre la COVID-19. Le centre hospitalier espère ainsi réduire le taux d'occupation sur civières à l'urgence. Un bâtiment modulaire de deux étages sera construit au coût de 32 millions $ ce qui permettra aussi de réaménager la clinique d'hémato-oncologie.

- Pour la première fois à Montréal, un artiste chantera au sommet du mat du Stade olympique de 37 étages, demain soir. Il s'agit de Miro Belzil dont la prestation sera diffusée simultanément sur Internet. Le concert d'une 40aine de minutes mettra également en vedette Srahmée, Franky Fade et Claudia Bouvette.

ÉDUCATION

- Le milieu de l'Éducation presse Québec de préciser son plan pour la prochaine rentrée scolaire. Plusieurs s'interrogent sur le port du masque, désormais obligatoire dans les lieux publics pour les personnes de 12 ans et plus. Les plans d'urgence en cas de 2e vague de la COVID-19 ou d'une éclosion dans une école devraient être précisés dans les prochaines semaines.

INTERNATIONAL



- Une page d'histoire s'est écrite hier avec le retour sur terre de deux astronautes américains à bord de la capsule Crew Dragon de l'entreprise privée Space X, propriété d'Ellon Musk. L'amerrissage s'est déroulé au large de la Floride. Une première en 45 ans pour la NASA. La NASA espère que son partenariat avec Space X lui permettra de retourner sur la lune et d'envoyer des vols habités sur Mars.

- Sur la scène mondiale, on compte maintenant plus de 18 millions de cas de COVID-19 depuis le début de la crise. La ville de Melbourne en Australie a été placée sous couvre-feu pour une période de 6 semaines afin de prévenir une deuxième vague de contamination.