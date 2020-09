CORONAVIRUS: Ce qu'il faut savoir ce lundi 31 août

Graphique sur la répartition du nombre quotidien de décès liés à la #COVID19 selon le milieu de vie et la date de décès: https://t.co/H5hxOkB9w6 pic.twitter.com/KMg0HkKe2m

- Un décès été enregistré dans les 24 dernières heures, auquel s'ajoute un décès survenu entre le 24 et le 29 août. 5760 personnes ont succombé à la maladie depuis le début de la pandémie.

- Le Québec compte 140 nouveaux cas de COVID-19, pour un total de 62 492 personnes infectées, selon le plus récent bilan de l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ)

SANTÉ

- François Legault déplore un «relâchement général» des mesures sanitaires au Québec, ce qui provoque une augmentation des nouveaux cas de COVID-19. Le premier ministre demande aux Québécois de faire preuve de discipline et de recommencer à respecter les règles.

Depuis quelques semaines, nous constatons un relâchement du respect des mesures sanitaires partout au Qc. Ce relâchement ne doit pas être la cause du début d’une 2e vague de la #COVID19.



Nous avons le pouvoir de contrôler la propagation du virus, ensemble. Soyons prudents. pic.twitter.com/Lasi9WfIMD — Christian Dubé (@cdube_sante) August 31, 2020

- Au moins 17 personnes ont contracté la COVID-19 dans la dernière semaine au bar Kirouac du quartier Saint-Sauveur à Québec. Tous les clients qui ont fréquenté le Kircouac entre le 23 août et le samedi 29 août sont invités à aller se faire dépister à la clinique sans rendez-vous Fleur de Lys.

- Deux nouveaux cas de COVID-19 se sont été déclarés au CHSLD de Lambton en Estrie. Il y a maintenant quatre cas positifs chez le personnel et cinq chez les résidents.

VACCIN

- Ottawa a signé deux nouvelles ententes avec les entreprises américaines Novavax et Johnson & Johnson concernant un éventuel vaccin contre la COVID-19. Ces ententes s'ajoutent à celles conclues avec Pfizer et Moderna, plus tôt ce mois-ci. Les Canadiens pourraient avoir accès à un vaccin dès l'an prochain.

«Toutes nos ententes concernant un nouveau vaccin permettront au Canada d’avoir accès à au moins 88 millions de doses et des options pour en avoir des dizaines de millions de plus. » -Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Ce matin, à Montréal, on a annoncé les mesures qu’on prend pour avoir accès à d’éventuels vaccins contre la COVID-19. Et puisqu’il faudra aussi fabriquer le vaccin au pays, on a également annoncé qu’on investit dans l’agrandissement de ces installations du @CNRC_NRC. pic.twitter.com/XgOPK2Gw3Z — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) August 31, 2020

ÉDUCATION

- Les élèves de la polyvalente Deux-Montagnes dans les Laurentides, retournent en classe ce matin, après un court arrêt causé par la COVID-19. Au moins quatre enseignants ont été testés positifs, une vingtaine d'autres sont en isolement préventif jusqu'à vendredi. La Santé publique des Laurentides assure que le risque de contamination chez les enfants est faible. Toutefois, les élèves considérés à risque en raison de leur état de santé sont en isolement jusqu'au 10 septembre. Les enseignants en isolement donneront leurs cours à distance.

- En pleine pandémie, une grève tournante s'amorcera demain dans les services de garde en milieu familial affiliés à la CSQ. Les travailleuses de Québec seront les premières à débrayer. Les syndiquées de Montréal emboiteront le pas le 11 septembre. Si les négociations ne progressent pas, le syndicat déclenchera une grève générale illimitée le 21 septembre. Les responsables de garde en milieu familial réclament un important rattrapage salarial.

ÉCONOMIE

- Les vacances ont été payantes pour l'État québécois. Près de 45 000 constats d'infraction ont été délivrés aux automobilistes québécois en juillet, par l'entremise des radars photo, pour un total de 6.6 M$. Il s'agit du 2e mois le plus lucratif de l'histoire du programme des radars photo, après août 2009. Le radar de l'autoroute 15 Sud à Mirabel est le plus payant, suivi de celui situé sur l'autoroute 10 ouest à Brossard.

FRAUDE

- Au moins 1333 Canadiens et 623 Québécois sont incapables de recevoir la Prestation canadienne d'aide d'urgence en raison de fraudes, selon LaPresse. Le programme d'aide aux travailleurs affectés par la pandémie doit prendre fin en octobre.

VOYAGES

- Air Canada va assurer gratuitement les voyageurs qui attraperaient la COVID-19 dans le sud. Un régime d'assurance est dorénavant inclus dans les forfaits vacances aux destinations Soleil. Il couvrira les frais médicaux d'urgence et de quarantaine, jusqu'à concurrence de 100 000 dollars.

INTERNATIONAL

- Les États-Unis pourraient accélérer les travaux d'approbation d'un futur vaccin contre la COVID-19. C'est ce qu'a fait savoir le chef de l'Agence américain des médicaments dans un entretien publié par le Financial Times.

- Le cap des 6 millions de cas de COVID-19 est en voie d'être atteint aux États-Unis selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins.

MONTRÉAL

- La campagne de sociofinancement «J'achète local à Outremont, le plaisir de faire plaisir» est populaire auprès des citoyens de l'arrondissement. Plus de 81 % des bons d’achat de 20 $ ont été vendus et 40 920 $ ont été récoltés. Pour toute acquisition d'un bon d'achat de 20 $ chez un commerçant participant, l'arrondissement le bonifie de 10 $. Le citoyen peut donc dépenser 30 $ dans les commerces participants d'Outremont.

SPORTS

- Le Tournoi international de hockey pee-wee de Québec qui devait se dérouler du 10 au 21 février 2021 est annulé en raison de la pandémie. Détails sur RDS !