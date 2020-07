CORONAVIRUS : Ce qu'il faut savoir ce lundi 6 juillet

BILAN

Le Québec compte désormais 55 863 cas de COVID-19. 79 nouveaux cas ont été recensés au cours des 24 dernières heures. 8 nouveaux décès ont été signalés pour un total de 5574 morts depuis le début de la pandémie.

SANTÉ

- La CNESST a reçu presqu'autant de plaintes depuis le début de la pandémie que durant une année complète. 1649 plaintes ont été déposées entre le 12 mars et le 17 juin, selon Le Devoir. La majorité concernait des mesures de prévention non appliquée dans les secteurs de la vente au détail, construction et manufacturier.

- La ville de Côte-Saint-Luc, dans l'ouest de Montréal, imposera dès aujourd'hui des amendes aux propriétaires de commerces qui n'imposent pas le couvre-visage à leurs clients. Les contraventions vont de 100$ à 500$.

- Si vous avez fréquenté le bar "Mile Public House" du Quartier DIX30 de Brossard mardi soir dernier, vous êtes invités à passer le test de dépistage de la COVID-19. Au moins 5 clients ont été testés positifs. Selon la direction de l'établissement, ils faisaient partie d'un même groupe, assis à la même table.

DÉCONFINEMENT

- Le Centre des sciences de Montréal rouvrira ses portes le 14 juillet et son cinéma IMAX le 16 juillet. Une seule exposition sera accessible au moment de la réouverture. Afin de profiter des écrans interactifs en toute sécurité, un stylet sera prêté aux visiteurs durant la visite qui se fera sur réservation. Le port du masque sera fortement recommandé, mais pas obligatoire. Tous les visiteurs et employés devront remplir un questionnaire santé.

- Le port du masque sera obligatoire dans un peu moins de deux semaines dans tous les endroits publics intérieurs à Ottawa.

DON

- Les Producteurs acéricoles du Québec remettent 10 000 conserves de sirop d'érable aux Banques alimentaires du Québec, très sollicitées dans le contexte actuel. Ce don d'une valeur de 75 000 $ est rendu possible grâce à une saison record de 175 millions de livres de sirop produites.

INTERNATIONAL

-11.4 millions de personnes à travers le monde ont contracté la COVID-19 selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins. Les États-Unis demeure le pays le plus infecté avec 2.8 millions de cas.

- L'acteur canadien Nick Cordero, 41 ans, est décédé des suites de complications de la COVID-19.

SPORTS

- La LNH et ses joueurs sont parvenus à un accord pour la relance des activités. À lire sur RDS !