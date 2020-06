CORONAVIRUS: Ce qu'il faut savoir ce lundi 8 juin PM

BILAN

La COVID-19 a fait 6 nouveaux décès au Québec pour un total de 4984 morts. 53 047 personnes (+198) ont contracté la maladie. 979 personnes sont hospitalisées (+7), dont 121 aux soins intensifs (-7).

Graphique sur la répartition du nombre quotidien de décès liés à la #COVID19 selon le milieu de vie et la date de décès: https://t.co/H5hxOkB9w6 pic.twitter.com/EWjnJt17Sj — Santé Québec (@sante_qc) June 8, 2020

DÉCONFINEMENT

- Les rassemblements familiaux et entre amis à l'intérieur seront bientôt permis au Québec. Ils devront respecter les mêmes consignes qu'à l'extérieur, soit un maximum de 10 personnes qui respectent le 2 mètres de distance. Québec donnera plus de détails à 15h30 cet après-midi, en même temps que l'annonce de la réouverture des restaurants le 15 juin, à l'extérieur du Grand Montréal, de la MRC de Joliette et de la ville de L'Épiphanie.

SANTÉ

- Les Québécois et les Canadiens consomment davantage d'alcool, de drogue, de malbouffe et de sucreries depuis le début de la pandémie, selon ce que constate l'Agence de santé publique du Canada. L'Agence note également que 95% des gens se lavent plus souvent les mains et 92% pratiquent l'éloignement physique.

- Les sports d'équipe reprennent aujourd'hui au Québec, mais sous une nouvelle forme. Détails ici !

POUR REVOIR LE BILAN DU SAMEDI 6 JUIN ET DU DIMANCHE 7 JUIN - SUIVEZ LES LIENS !

JUDICIAIRE

- La Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple (FDLP) s'attaque au plan de confinement du gouvernement du Québec. Une demande introductive d'instance à été déposée pour faire annuler plusieurs décrets, ainsi que le projet de loi 61 qui accorderait des pouvoirs excessifs au gouvernement Legault. La procédure est menée par le cabinet de Me Guy Bertrand.

- Le procès de Gilbert Rozon, accusé de viol et d’attentat à la pudeur, est reporté en raison de la pandémie de coronavirus. Il devait s'ouvrir aujourd'hui au palais de justice de Montréal, mais les avocats l'ont plutôt repoussé à la mi-octobre. Les gestes reprochés au fondateur de Juste pour rire âgé de 65 ans seraient survenus à Saint-Sauveur en juin 1979.

ÉCONOMIE

- Les commerçants de Montréal recevront une aide supplémentaire de 50 M$ pour traverser la crise du coronavirus selon La Presse. Un maximum de 40 000$ sera versé sous forme de prêt et de subventions. La priorité sera accordée aux commerçants du centre-ville.

- Dès aujourd'hui, les épiceries, dépanneurs et autres commerces situés à l'extérieur de Montréal devront accepter les contenants consignés.

- L'augmentation de tarifs pour l'utilisation du pont de l'autoroute 25 est reportée à septembre prochain en raison de la pandémie.

INTERNATIONAL

- Le cap des 7 millions de cas COVID-19 à travers le monde a été franchi. Les États-Unis demeure le pays le plus infecté de la planète avec 1.9 million de cas confirmés, suivi du Brésil (691 758) et de la Russie (467 073)

SPORTS

- Six championnats nationaux de sports universitaires sont annulés, incluant la Coupe Vanier.

- La LNH entame la deuxième phase de son plan de retour au jeu.