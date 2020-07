CORONAVIRUS : Ce qu'il faut savoir ce mardi 14 juillet

BILAN

- La COVID-19 a fait 5 nouveaux décès au Québec, pour un total de 5633. On compte maintenant 56 730 cas de coronavirus, soit 109 de plus qu'hier. 295 personnes sont hospitalisées (-10), dont 21 aux soins intensifs.

SANTÉ

- Une trentaine de jeunes infectés par la COVID-19 ont fréquenté au moins 9 bars de la métropole. L'appel au dépistage de la santé publique lancé samedi dernier a été entendu. 3000 tests ont été effectués en deux jours dans deux cliniques montréalaises. De ce nombre, 3% se sont avérés positifs. Le nombre de tests a donc bondi de plus de 50 %.

- Les jeunes lavallois qui ont fréquenté des bars ou des fêtes privées à Laval ou à Montréal au cours des dernières semaines doivent se faire dépister pour la COVID-19. C'est le message lancé cet avant-midi par la direction de santé publique de Laval. On rapporte 3 nouveaux cas à Laval. La recommandation vise à limiter les éclosions actuelles et futures, comme ce fut le cas notamment sur la Rive-Sud.

[COVID-19 | Cas dans les bars 😷] Vous avez fréquenté un bar ou un rassemblement privé à Laval ou à Montréal au cours des dernières semaines? Le @cissslaval demande aux citoyens de se faire dépister.

➡️ https://t.co/DDU7WDT6WN https://t.co/p6nXzuERGi — Ville de Laval (@villedelavalqc) July 14, 2020

- La fermeture de la frontière entre le Canada et les États-Unis est prolongée jusqu'au 21 août. La mesure est en vigueur depuis le 21 mars dernier pour empêcher la propagation de la COVID-19. 60 000 nouveaux cas ont été confirmés par les autorités américaines hier.

- Le bistro "Le Mondo" de Saint-Jérôme dans les Laurentides a été fermé à la demande de la police et de la Régie des alcools, des courses et des jeux pour non-respect des règles de la santé publique rapporte LaPresse ce matin. Les enquêteurs ont constaté qu'il y avait plus de clients que la limite permise, la piste de danse était souvent bondée et le majorité du personnel ne portait pas de masque.

RELATIONS DE TRAVAIL

- Les infirmières se tournent vers les tribunaux pour reprendre le contrôle de leurs semaines de vacances. La Fédération interprofessionnelle de la santé souhaite rendre inconstitutionnel l'arrêté du gouvernement Legault qui permet aux gestionnaires d'annuler les congés pour répondre efficacement à la pandémie. Le syndicat accuse le gouvernement d'utiliser la COVID-19 comme prétexte pour compenser pour les problèmes qui existaient avant la crise.

VACCIN

- L'entreprise québécoise, Medicago a entamé la 1ère phase d'essais cliniques d'un vaccin contre le coronavirus. 180 personnes de Montréal et Québec, âgés de 18 à 55 ans, se sont portées volontaires. Les phases 2 et 3 pourraient se tenir dès cet automne. La phase 3 est la plus cruciale. Il faut entre 10 000 et 20 000 volontaires pour s'assurer que le vaccin est pleinement efficace.

RETOUR À L'ÉCOLE

- Québec maintient son objectif de retourner tous les élèves à l'école lors de la prochaine rentrée scolaire. Les Centres de services ajustent actuellement leurs façons de faire pour limiter le recours aux cours à distance. Au Cégep et à l'Université, l'option risque d'être plus difficile en raison des nombreux changements de locaux, mais l'objectif demeure d'avoir un maximum de présence en classe. Le premier ministre François Legault reconnaît toutefois qu'une deuxième vague de COVID-19 pourrait venir changer les plans de son gouvernement.

INTERNATIONAL

- La Californie fait marche arrière et ordonne la fermeture de nombreux commerces et lieux publics en raison d'une nouvelle éclosion de COVID-19. Les 600 000 élèves de la ville de Los Angeles ont appris qu'ils resteront à la maison pour la prochaine rentrée scolaire à la mi-août. Les mesures touchent 80% des 40 millions d'habitants.

- Le président des États-Unis, Donald Trump estime qu'en testant plus d'Américains davantage de cas de COVID-19 sont créés.

"Biden & Obama stopped their testing ... I'm sure you don't want to report it" - Trump absurdly tries to blame Obama for problems w/ testing for Covid-19, which didn't exist until nearly 3 years after he left office. He then falsely suggests the 1918 flu pandemic started in 1917. pic.twitter.com/uXu4NT3sxt — Aaron Rupar (@atrupar) July 13, 2020

- Les États-Unis demeure le plus pays le plus infecté de la planète avec plus de 3.3 millions de personnes infectées et plus de 135 000 décès, selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins.

SPORTS

- 9 joueurs de Penguins de Pittsburgh ont été mis à l'écart du camp d'entrainement en raison d'une exposition possible à la COVID-19. À lire sur RDS !