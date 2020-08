CORONAVIRUS: Ce qu'il faut savoir ce mardi 18 août

- Le coronavirus a causé la mort de 5 727 patients. Six décès s'ajoutent au bilan. Deux sont survenus dans les 24 dernières heures, deux remontent entre le 11 et le 16 août , un décès est survenu avant le 11 août et la date d'un décès est inconnue.

SANTÉ

- Québec présente son plan d'action en vue d'une éventuelle deuxième vague de COVID-19. Neuf axes d'intervention sont établis, incluant les milieux de vie des aînés et l'interdiction de la mobilité de la main-d'oeuvre. 106 millions $ sont investis en santé publique pour embaucher 1000 personnes et acheter du matériel supplémentaire. Les gestionnaires des CHSLD seront également imputables de leurs décisions.

Le Québec s’est constamment adapté lors de la 1ère vague de COVID-19, mais on veut faire mieux en vue d’une seconde vague. C’est pourquoi on a dévoilé ajd un plan d’action clair et mesurable. Pour chacune de nos actions, on s’assure qu’une personne soit imputable et responsable. pic.twitter.com/W8ruELl2Mj — Christian Dubé (@cdube_sante) August 18, 2020

ÉDUCATION

- 54% des jeunes Québécois sont enthousiastes et impatients de retourner en classe selon un sondage Léger/LaPresse canadienne. À l'inverse, 30% des élèves sont nerveux et anxieux en raison de la pandémie de COVID-19. 75% des parents ont l'intention d'envoyer leurs enfants à l'école, ce qui est supérieur à la moyenne canadienne qui est de 63%.

- Avez-vous prévu assez de masques pour vos enfants à la rentrée? Il en faudrait deux par jour d'après la Dre Chantal Sauvageau de l'Institut national de santé publique du Québec en entrevue à La Presse. Elle suggère un masque le jour et un autre pour le retour en autobus le soir. Il faudrait également un sac propre pour les apporter et un autre pour déposer les couvres visages souillés. Le masque sera obligatoire dès la 5e année primaire à la prochaine rentrée.

FAMILLE

- 58.3% des Canadiens et 50% des Québécois jugent que ce n'est vraiment pas le bon temps pour avoir un enfant selon un nouveau sondage mené par l'Association d'études canadiennes. 43.2% des répondants estiment que nous sommes dans le pire de la crise sanitaire actuellement. Le sondage en ligne a été mené auprès de 1510 Canadiens et 1001 Américains.

- Une cérémonie communautaire, non confessionnelle se tiendra le 25 août prochain au Parc Père-Marquette de Montréal à la mémoire des personnes décédées pendant le confinement. Cette cérémonie est organisée par le Comité d'action pour la qualité de vie des aînés de La Petite-Patrie et le DARD (Dynamique d'accompagnement et de rituel de deuil). 90% personnes décédées de la COVID-19 à Montréal sont âgées de plus de 70 ans.

POLITIQUE

- En pleine pandémie, le ministre fédéral des Finances, Bill Morneau tire sa révérence. Il a annoncé sa démission hier soir. Il sera remplacé par la vice-première ministre, Chrystia Freeland.

INTERNATIONAL

- 21.9 millions de personnes à travers le monde, dont 5.4 millions d'Américains ont contracté la COVID-19 selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins.

SPORTS

- Le Grand défi Pierre Lavoie proposera sa candidature pour réaliser la prochaine édition du Marathon de Montréal. Il souhaite rendre l'évènement plus inclusif afin d'améliorer la santé des Québécois. L'édition 2020 du Marathon de Montréal a été annulée en raison de la pandémie.