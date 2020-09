CORONAVIRUS: Ce qu'il faut savoir ce mardi 1er septembre

SANTÉ

- La Santé publique craint une multiplication de cas de COVID-19 avec le retour en classe au Québec. Les jeunes de 10 à 19 ans, représentent 11% des cas confirmés, soit deux fois plus qu'au printemps dernier (4.6%). Les Québécois sont invités à respecter les règles sanitaires pour éviter une progression rapide des cas.

JUSTICE

- Seulement 39 voyageurs ont été surpris par les autorités canadiennes à enfreindre les règles de la quarantaine, rapporte Le Devoir ce matin. Plus de 2 millions de voyageurs ont dû se soumettre aux directives mises en place à la fin mars pour contrer la pandémie de COVID-19. Aucune sortie n'est tolérée pour les Canadiens de retour de voyage, incluant les marches à l'extérieur. Les contrevenants aux directives s'exposent à une amende pouvant aller jusqu'à 75 000$ et une peine d'emprisonnement de 6 mois.

ÉCONOMIE

- Les Canadiens ont jeté 13,5% plus de nourriture pendant les premiers mois de la pandémie selon une étude de l'Université Dalhousie. Ils dépensaient également beaucoup plus à l'épicerie ce qui explique cette hausse. Dans 60% des cas, le gaspillage provenait directement de l'assiette ou d'aliments oubliés au réfrigérateur. Plus du tiers des répondants affirment manger plus souvent des restes depuis le début de la pandémie.

POLITIQUE

- Le PM François Legault mise sur le "made in Québec" pour développer l'économie de la province d'ici la fin de son premier mandat. Il est prêt à subventionner massivement l'industrie agroalimentaire et manufacturière pour réduire les importations d'après une entrevue accordée à La Presse. Il faut, selon lui, profiter de la vague d'achat local avec la pandémie. Le premier ministre croit qu'en augmentant nos revenus il serait possible de retrouver l'équilibre budgétaire d'ici 5 ans, sans mesure d'austérité.

INTERNATIONAL

- La pandémie de COVID-19 a fait plus de 850 000 morts à travers la planète selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins.

- La Russie est le 4e pays a franchi le cap du million de cas de COVID-19. Dans le TOP 3, on retrouve les États-Unis, le Brésil et l'Inde.