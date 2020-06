CORONAVIRUS: Ce qu'il faut savoir ce mardi 2 juin PM

BILAN

- La COVID-19 a fait 52 décès supplémentaires au Québec, pour un total de 4713 morts. On dénombre maintenant 51 593 cas confirmés (+239). 1175 (-10) personnes sont hospitalisées, dont 161 (-2) aux soins intensifs.

SANTÉ

- Québec lance aujourd'hui le recrutement de 10 000 préposés aux bénéficiaires à temps plein dans les CHSLD. Les personnes intéressées sont invitées à s'inscrire dès maintenant. Les nouveaux élèves recevront une formation rémunérée et accélérée de 3 mois. Ils obtiendront ensuite un salaire annuel de 49 000 $, à compter de l'automne prochain.

- À 15h30, près de 30 000 personnes s'étaient déjà inscrites à la nouvelle formation, selon le premier ministre François Legault.

On ne veut plus jamais revivre ce qu’on a vécu ce printemps dans nos CHSLD.



- Un deuxième préposé aux bénéficiaires du CHSLD Lionel-Émond en Outaouais est décédé. L'homme d'une cinquantaine d'années avait reçu un diagnostic positif à la COVID-19, mais des questions demeurent concernant son décès.

- Héma-Québec fait un appel aux donneurs de sang. L'organisme a besoin d'une centaine de dons supplémentaires par jour, en raison de la reprise des chirurgies.

CAMPS DE JOUR

- Le gouvernement Legault octroie 11 millions $ aux camps de jour privés pour permettre leur réouverture en respectant les règles sanitaires liées à la COVID-19. Une annonce concernant les sports collectifs devrait aussi avoir lieu bientôt.

RESTAURANTS

- Une annonce serait bientôt à venir concernant la réouverture graduelle des restaurants au Québec. Un restaurateur de Drummondville met son projet d'ouvrir une terrasse à son resto sur pause, pour permettre au gouvernement de faire son annonce.

ÉCONOMIE

- La compagnie SAIL Plein Air, qui détient les magasins Sail et Sportium, se place à l'abri de ses créanciers. Les trois derniers mois de fermeture en raison de la pandémie ont de graves conséquences sur les finances de l'entreprise qui traîne une dette de 100 millions de dollars. Les clients peuvent tout de même continuer à magasiner dans les 18 grandes surfaces ou en ligne.

- Le Groupe CH procède à d'importantes coupures de postes. L’entreprise, qui gère Evenko et les Canadiens avait déjà mis à pied temporairement 60 % de ses employés. Plusieurs de ces mises à pied seraient maintenant permanentes.

- Le ministre des Finances, Éric Girard dévoilera d'ici la fin du mois l'impact de la pandémie sur l'économie du Québec, selon Radio-Canada. Plusieurs dépenses additionnelles ont été faites pour stimuler l'économie. Le déficit annuel pourrait atteindre 15 milliards de dollars.

- La pandémie pourrait faire grimper la facture des frais courants. Selon LaPresse, l'extra pourrait atteindre jusqu'à 114$ pour un rendez-vous chez le dentiste. Les optométristes, les coiffeurs, les esthéticiennes et les toiletteurs pour animaux pourraient demander des frais additionnels pour couvrir les frais liés à la protection des clients et des employés (masques, gels désinfectants, plexiglas, etc).

- Les succursales de la SAQ rouvriront leurs portes le dimanche dès cette semaine. Les heures d'ouverture seront également étendues dans toutes les succursales. La SAQ rappelle que les mesures sanitaires sont toujours en vigueur, incluant la limite du nombre de clients à l'intérieur.

- La pandémie a forcé la Ville de Rimouski à réviser son budget 2020 afin de mesurer les impacts de la crise sur les finances municipales.

VIE QUOTIDIENNE

- La vie reprend lentement son cours normal au Québec si on se fie aux données de géolocalisation cellulaires compilées par Google et dévoilées par QMI. Depuis la mi-mai, les Québécois sont plus nombreux à se rendre sur leur lieux de travail que les autres Canadiens. Ils sont toutefois encore hésitants à prendre le transport en commun.

INTERNATIONAL

- La COVID-19 a fait plus de 375 000 morts à travers le monde - Plus de 6.2 millions de personnes sont infectées, selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins.

- En France, tous les bars, cafés et restaurants rouvrent aujourd'hui.

SPORTS

- Hockey Québec a dévoilé son plan de retour au jeu qui inclut 6 phases, à commencer par des entraînement supervisés à l'extérieur. Les matchs se disputeront à 3 contre 3, ou 4 contre 4, au sein d'une même association, puis dans la même région. Les joueurs devront s'habiller à la maison, à l'exception des patins et du casque, et les entraîneurs devront porter des masques et le covoiturage sera interdit. La durée de chaque phase variera selon l'évolution de la pandémie.