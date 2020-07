CORONAVIRUS : Ce qu'il faut savoir ce mardi 21 juillet

- Le Québec enregistre sa plus forte augmentation de nouveaux cas de COVID-19 en plus d'un mois, avec 180 nouvelles personnes infectées, pour un total de 57 796 cas.

Le coronavirus a fait un nouveau décès, pour un total 5658.

247 personnes sont hospitalisées (-4), dont 15 aux soins intensifs (-2).

- 62% des parents au Canada sont en faveur du port du masque chez les élèves pour le retour à l'école cet automne, selon les résultats d'un sondage mené au cours de la dernière semaine par la firme Léger et l'Association d'études canadiennes. 28% des 1524 répondants estiment que la mesure devrait être facultative.

- La ville de Montréal prolonge l'état d'urgence pour cinq jours additionnels. La mesure a été décrétée le 27 mars dernier pour de donner des pouvoirs additionnels aux arrondissements afin de faire face à la pandémie de COVID-19.

- Des opposants à l'obligation de porter le masque intentent un recours devant la Cour supérieure de l'Ontario. Dans la requête de 900 pages dont Radio-Canada a obtenu copie, les requérants estiment que la protection n'est basée sur aucun fait scientifique, que la mesure est anticonstitutionnelle et qu'elle est même dangereuse pour la santé des Canadiens. La cause devrait être entendue cet hiver.

-La pandémie a coûté au moins 800 M$ aux établissements de santé du Québec jusqu'à maintenant. Cette estimation est basée sur les rapports financiers obtenus par Radio-Canada, grâce à la loi d'accès à l'information. À lui seul, le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal a dépensé 34 M$ de plus qu’à la normale.

- Les dirigeants de l'Union européenne se sont finalement entendus sur un plan de relance économique de 750 milliards d'euros qui sera basé sur une dette commune. Il s'agit d'une première pour l'UE.

- La recherche d'un nouveau logement est plus compliquée que jamais cette année avec la COVID-19. Trois semaines après le jour du grand déménagement au Québec, 250 familles de la région de Montréal sont toujours à la recherche d'un toit.

- 14 707 451​ de personnes à travers le monde ont contracté la COVID-19 selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins.

- Le président des États-Unis, Donald Trump change de cap et défend maintenant le port du masque. Il estime qu'il s'agit d'un geste "patriotique". Ce changement de stratégie survient alors que le leader républicain tire de l'arrière dans les sondages face à son rival démocrate, Joe Biden et que les cas de COVID-19 se multiplient chez nos voisins du sud.

We are United in our effort to defeat the Invisible China Virus, and many people say that it is Patriotic to wear a face mask when you can’t socially distance. There is nobody more Patriotic than me, your favorite President! pic.twitter.com/iQOd1whktN