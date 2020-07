CORONAVIRUS : Ce qu'il faut savoir ce mardi 28 juillet

BILAN

- La COVID-19 a fait 3 nouveaux décès au Québec, dont un survenu avant le 20 juillet, pour un total à 5670.

- On compte 169 nouveaux cas depuis hier, ce qui porte le nombre total de personnes infectées à 58 897.

- 193 personnes sont hospitalisées (-7), dont 8 aux soins intensifs (+1).

SANTÉ

- Le gouvernement Legault lance un appel à la mobilisation des jeunes de 15 à 34 ans pour qu'ils respectent les consignes de Santé publique, transmettent le message à leurs proches et qu'ils se fassent tester.

- À Québec, une résidence privée pour aînés de Beauport est aux prises avec une éclosion de COVID-19. 21 usagers et 7 employés de l'Auberge aux Trois Pignons ont été déclarés positifs. 3 personnes sont décédées au total. Une quinzaine de médecins, infirmières et préposés seront envoyés en renfort. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, affirme qu'on ne verra pas une situation comme au CHSLD Herron de Dorval, où 43 personnes sont décédées jusqu'ici.

- Les piscines et plages municipales de Sherbrooke sont fermées depuis hier. C'est qu'un cas de COVID-19 a été découvert dans une équipe de sauveteurs, qui a été en contact avec d'autres sauveteurs au cours des derniers jours.

- À Gatineau, un employé de l'épicerie Métro, située sur le boulevard Wilfrid-Lavigne dans le secteur Aylmer, a reçu un diagnostic positif à la COVID-19.

ÉCONOMIE

- Ottawa et Québec repoussent une fois de plus la date limite pour le paiement des impôts, en raison de la crise de la COVID-19. La nouvelle date limite est le 30 septembre. Les contribuables ne paieront aucun intérêt ni pénalité si les paiements sont faits avant cette date.

MASQUE

- La Santé publique n'a pas l'intention d'imposer le port du masque obligatoire dans les aires communes des immeubles à logement, pour l'instant. C'est ce que réclament plusieurs locataires et propriétaires de condo à la santé fragile, donc plus à risque de contracter la COVID-19, interrogés par Le Devoir. Ils estiment que la distanciation est difficile à respecter dans les espaces communs, comme les salles de lavage ou le hall d'entrée.

SPORTS

- Le Canadien s'est entraîné pour la première dans la ville bulle de Toronto, hier, en vue de son match contre les Maple Leafs ce soir. La majorité des joueurs semblent satisfaits des mesures de sécurité sur place. On ne dénombre aucun cas de COVID-19 dans la LNH en plus de 4 000 tests entre le 18 et 25 juillet.

INTERNATIONAL

- Donald Trump mise tout sur la découverte d'un vaccin contre la COVID-19 d'ici la fin de l'année, alors qu'il s'oppose à tout reconfinement à l'approche de l'élection présidentielle. Il espère que les États-Unis soient vaccinés d'abord, alors qu'au moins 500 millions de doses en production devraient leur être livrées en priorité. Un demi-million d'Américains ont été contaminés en 8 jours, dont le conseiller à la sécurité nationale de Trump, Robet O'Brien.

- La pandémie de COVID-19 continue sa progression. Cinq millions de nouveaux cas ont été détectés depuis le 1er juillet. L'Amérique latine et les Caraïbes sont maintenant les endroits les plus touchés.

- Plusieurs pays sévissent sur les restrictions sanitaires et augmentent les tests de dépistage. La saison touristique bat son plein notamment en Europe, raison pour laquelle la Belgique a réduit la taille des rassemblements permis. La France, elle, a ordonné la fermeture notamment des plages et parcs publics la nuit à Quiberon par crainte d'un rebond des contaminations.