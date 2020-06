CORONAVIRUS: Ce qu'il faut savoir ce mardi 30 juin AM

BILAN

- La COVID-19 a fait 18 nouveaux décès, dont 7 dans les 24 dernières heures, pour un 5503. On compte maintenant 55 458 cas de coronavirus, soit 68 de plus qu'hier. 435 personnes sont hospitalisées (-20), dont 38 aux soins intensifs (-7).

SANTÉ

- Le PM François Legault et le nouveau ministre de la Santé, Christian Dubé seront à Montréal cet avant-midi pour annoncer le port obligatoire du masque dans les transports collectifs au Québec. 1,5 million de couvre-visages seront distribués gratuitement dans les sociétés de transport du grand Montréal. Des machines distributrices pourraient éventuellement être installées pour les gens qui l'auraient oublié.

- Le bar Le Mondo de Saint-Jérôme est dans la mire des autorités pour avoir enfreint les règles de la Santé publique selon LaPresse. Samedi soir, 200 personnes se trouvaient dans l'établissement, plusieurs dansaient et ne respectaient pas la distanciation physique. Le dossier est dans les mains de la Santé publique et de la Régie des alcools, des courses et des jeux. Le propriétaire des lieux assure qu'il y a un contrôle sanitaire à l'entrée du bar, mais qu'il est plus difficile de contrôler les gens lorsque la soirée avance.

ÉCONOMIE

- L'économie canadienne a enregistré son plus fort recul en avril avec une chute de 11.6% de son PIB. En mars, la diminution était de 7.5% selon Statistique Canada.

- La saison estivale 2020 est à l'eau pour le Bateau-Mouche du Vieux-Port de Montréal. Les opérations maritimes sont reportées à mai 2021 en raison des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie. Plus d'une centaine d'emplois sont affectés. Le Bateau-Mouche a accueilli près de 2 millions de passagers depuis le lancement de ses activités de croisières en 1992.

- Si vous faites partie des millions de Québécois qui ont profité gratuitement d'internet illimité à la maison durant la crise, sachez que ça se termine à minuit ce soir. Les câblodistributeurs ont instauré cette mesure pour faciliter la vie des gens durant le confinement. Bell estime que ses clients ont augmenté de 60% leur consommation d'internet durant la journée et de 20% en soirée. L'utilisation du cellulaire a connu des pics de 200% à certains moments.

- Selon des sources syndicales, le groupe Air France envisage de supprimer plus de 7.500 postes d'ici fin 2022. Le gouvernement français a injecté 7 milliards d'euros pour sauver le transporteur aérien.

INTERNATIONAL

- Le Canada fait partie de la liste de 15 pays qui pourront recommencer à voyager en Europe cet été. L'Union Européenne accepte les nations où l'épidémie de COVID-19 est jugée suffisamment sûre pour la reprise des voyages.

SPORTS

- Le marathon de Montréal n'aura pas lieu en raison de la pandémie, selon La Presse. La Santé publique juge qu'il est impossible de tenir un événement de cette ampleur en respectant les règles sanitaires. Le marathon devait se tenir les 19 et 20 septembre prochain. En parallèle, un coroner a déposé un rapport dévastateur sur le décès d'un coureur, victime d'un arrêt cardiaque, lors de l'édition de l'an dernier. Il pointe du doigt une série de cafouillages au niveau des communications et de l'organisation.

- Au moins 26 joueurs de la LNH ont contracté la COVID-19. À lire sur RDS !

- Le gardien du CH, Carey Price s'est envolé pour Montréal afin de prendre part au camp d'entraînement du CH. Sa conjointe a partagé cette déchirante photo.