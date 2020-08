CORONAVIRUS : Ce qu'il faut savoir ce mardi 4 août

- Le bilan de la COVID-19 en ce mardi est identique à celui de la veille. Le Québec enregistre deux nouveaux décès, dont un survenu avant le 27 juillet, pour un total de 5 685 victimes.

- 123 nouveaux cas sont rapportés, ce qui fait grimper le total depuis le début de la pandémie à 59 845 personnes infectées.

- Le nombre d'hospitalisations a diminué de trois pour un total de 169, dont 21 personnes se trouvent aux soins intensifs, une augmentation de trois.

- Le ministre de la Santé Christian Dubé lance un appel au dépistage volontaire de la COVID-19, notamment aux gens qui reviennent de vacances et qui ont participé à des rassemblements privés. Les parents d'enfants ayant fréquenté des camps de jour où il y a des éclosions sont aussi sollicités. Le but est de limiter la contagion alors que des cas actifs ne sont pas toujours répertoriés.

- Les cas de séparation ont doublé au Québec avec la pandémie, selon des experts rencontrés par le Journal de Montréal. Ça touche particulièrement les jeunes couples et les parents d'enfants en bas âge. D'ailleurs, les avocats en droit familial s'attendent à une autre vague de séparations cet automne après le retour en classe et la fin de la prestation canadienne d'urgence.

- Québec présentera la semaine prochaine son plan sanitaire mis à jour pour la rentrée scolaire. Le port du masque pourrait devenir obligatoire au secondaire. Plusieurs intervenants du milieu trouvent incohérent qu'il soit obligatoire dans les lieux publics pour les personnes de 12 ans et plus, mais pas dans les écoles.

- Déplorant le silence du ministre de l'Éducation concernent le retour en classes, la députée libérale Marwah Rizky a fait parvenir une lettre au directeur national de la santé publique, le Dr Horacio Arruda. Elle y pose une vingtaine de questions, notamment sur les protocoles qui seront mis en place en cas d'éclosion chez les élèves ou le personnel.

- L'Organisation des Nations unies (ONU) s'inquiète du sort de l'Éducation en contexte de pandémie. Le secrétaire général Antonio Guterres espère que les gouvernements donneront la priorité absolue au retour en classe cet automne. Plus d'un milliard d'élèves ont été affectés par des fermetures de classes à la mi-juillet dans 160 pays à travers le monde.

- Une pétition contre le projet de loi 61, qui donnerait des pouvoirs étendus au gouvernement dans le cadre de la pandémie, a été mise en ligne sur le site de l'Assemblée nationale. Le document allègue que la relance de l'économie ne justifie pas d'enfreindre les droits et libertés des citoyens et les principes de l'État de droit.

- Donald Trump s'en est pris à la coordonnatrice de la lutte contre la COVID-19 à la Maison-Blanche, hier. Il a qualifié sa conseillère Deborah Birx de pitoyable après qu'elle ait affirmé que la crise sanitaire toucherait même les zones rurales aux États-Unis. Il a aussi traité la chef démocrate Nancy Pelosi de folle sur Twitter pour avoir critiqué son travail. Près de 4,8 millions d'Américains ont contracté le virus depuis le début de la crise. Environ 158 000 personnes ont perdu la vie.

So Crazy Nancy Pelosi said horrible things about Dr. Deborah Birx, going after her because she was too positive on the very good job we are doing on combatting the China Virus, including Vaccines & Therapeutics. In order to counter Nancy, Deborah took the bait & hit us. Pathetic!