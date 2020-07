CORONAVIRUS : Ce qu'il faut savoir ce mardi 7 juillet

- La COVID-19 a fait 3 nouveaux décès au Québec, pour un total de 5577 morts depuis le début de la pandémie. On compte maintenant 55 937 cas de coronavirus (+74)

- Dès le 27 juillet, le port du masque sera obligatoire dans tous les lieux publics fermés de Montréal, incluant les restaurants, les bars et les bibliothèques. Les contrevenants s'exposeront à des amendes. L'administration Plante redoute une recrudescence de cas de COVID-19.

- L'avenir des boutiques de vêtements Le Château est incertain. L'entreprise québécoise a terminé son année financière avec une perte nette de 69,2 millions $Elle est incapable de rembourser ses dettes et appréhende les effets de la pandémie. Le détaillant, qui compte 124 boutiques, n'a pas fait de profit depuis 2010 et a entamé des négociations avec ses prêteurs.

- Un recours collectif est intenté contre Postes Canada pour les nombreux retards de livraison de colis causés par une montée fulgurante du commerce en ligne. Un dédommagement d'au moins 400$ est réclamé pour chaque client qui a payé pour un service d'expédition accélérée et dont les délais n'ont pas été respectés.

- Le cap des 130 000 morts a été franchi aux États-Unis selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins. Le président Donald Trump estime tout de même que la crise "est sur le point d'achever".

Why does the Lamestream Fake News Media REFUSE to say that China Virus deaths are down 39%, and that we now have the lowest Fatality (Mortality) Rate in the World. They just can’t stand that we are doing so well for our Country!