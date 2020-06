CORONAVIRUS: Ce qu'il faut savoir ce mardi 9 juin PM

BILAN

- Le Québec passe le cap des 5000 décès liés à la COVID-19. Le bilan quotidien fait état de 45 morts supplémentaires, pour un total de 5029 décès. On dénombre maintenant 53 185 cas positifs (+138). 961 personnes (-15) sont hospitalisées, dont 117 aux soins intensifs (-4).

POLITIQUE

- François Legault est prêt à prolonger la session parlementaire, qui doit se terminer vendredi, pour faire adopter le projet de loi 61 sur la relance accélérée de l'économie. Le premier ministre affirme qu'il est possible de mener à terme des projets plus rapidement, sans tomber dans la collusion, ni réduire les exigences environnementales. La pièce législative prévoit la prolongation des mesures sanitaires d'urgence, qui donnent des pouvoirs exceptionnels au gouvernement, pour une durée indéterminée. François Legault se dit prêt à négocier une date limite avec les partis d'opposition, si nécessaire.

FRONTIÈRE

- La frontière entre le Canada et les États-Unis resterait fermée jusqu'à la fin du mois de juillet. Selon l'agence Reuter, qui cite une source américaine, les deux pays en sont venus à une entente. La dernière annonce officielle du gouvernement parlait d'une réouverture le 21 juin.

SANTÉ

- Le réseau de la santé profitera de l'été pour se préparer à faire face à une deuxième vague de la COVID-19 qui pourrait survenir cet automne. Bien que les statistiques soient encourageantes à l'heure actuelle, la Santé publique estime qu'il n'y a aucune chance à prendre. Québec affirme que la province sera pratiquement autonome au niveau du matériel médical.

JUSTICE

- Le gouvernement fédéral prépare un projet de loi pour sévir contre les fraudeurs au programme de Prestations canadiennes d'urgence. Ils seront passibles d'amendes allant jusqu'à 5000$ et même de peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 6 mois. Ottawa n'est pas en mesure de déterminer combien de fraudes ont été commises jusqu'à présent. En date du 7 juin, la PCU avait coûté 44,6 G$ aux contribuables.

- Une demande de recours collectif est intentée contre la station de ski Mont-Tremblant dans les Laurentides. Les détenteurs de la passe "Tonik" souhaitent obtenir compensation pour la fin de saison abrupte. La montagne a fermé le 15 mars dernier en raison de la pandémie.

SONDAGE

- 78% des Canadiens sont satisfaits de la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement de Justin Trudeau, selon un nouveau sondage Léger pour l'Association d'études canadiennes. Le premier ministre François Legault obtient un taux de satisfaction de 84%, ce qui le place au second rang, derrière le PM de la Colombie-Britannique, John Horgan (91%) Les trois quarts des répondants estiment qu'il y aura une seconde vague à la pandémie et 28% des répondants estiment que c'est le Québec qui sera la province la plus affectée.

CHSLD

- Le gouvernement Legault prioriserait une commission scientifique pour faire la lumière sur les problèmes vécus dans les CHSLD durant la pandémie. Cette méthode d'enquête utilisée notamment lors de la crise du verglas en 1998 aurait l'avantage de produire des résultats plus rapidement qu'une enquête publique. La Commission Charbonneau a mis 4 ans avant de livrer son rapport sur la corruption dans l'industrie de la construction.

ÉCONOMIE

- La compagnie Ubisoft lance une campagne pour encourager l'achat local dans les quartiers où ses studios sont implantés, à Saguenay, Québec et Montréal.

Dès aujourd'hui Ubisoft Montréal lance le mouvement #Réunispourlequartier en soutien aux commerçants du Mile End. Encourageons nos https://t.co/JiOTKtfCqy https://t.co/5pDtmVzLCe et achetons local! — Ubisoft Montréal (@UbisoftMTL) June 9, 2020

- 25 acheteurs potentiels se sont montrés intéressés à mettre la main sur le Cirque du Soleil, dont les activités sont suspendues en raison de la pandémie. Parmi les intéressés, on retrouve le fondateur, Guy Laliberté, Rogers, Québecor et la firme d'investissements Goldman Sachs selon LaPresse. Le nouvel acquéreur sera connu dans les prochaines semaines.

INTERNATIONAL

- La COVID-19 a fait 111 000 morts aux États-Unis, le pays le plus infecté de la planète avec 1.9 million de cas confirmés.

- Le Brésil, 3e pays le plus infecté, a de nouveau changé sa méthode de calculs des morts et infectés, ce qui sème la confusion.

- Le PM du Royaume-Uni, Boris Johnson obtient le plus faible taux de satisfaction à travers le monde pour la gestion de la crise de la COVID-19, selon un nouveau sondage. Plus de 40 000 Britanniques ont succombé à la maladie.

