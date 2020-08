CORONAVIRUS : Ce qu'il faut savoir ce mercredi 12 août

BILAN

- Le Québec enregistre 91 nouveaux cas de la COVID-19 ces 24 dernières heures pour un total de 60 718 personnes infectées depuis le début de la pandémie. C'est moins de 100 nouveaux cas quotidiens pour une deuxième journée de suite.

- On dénombre un nouveau décès, ce qui porte le triste bilan à 5 697 victimes.

- Le nombre d'hospitalisations a diminué de 6 pour un total de 151, dont 21 personnes aux soins intensifs, un nombre stable.

- Moins de prélèvements ont été réalisés dimanche que les jours précédents, à 9 104.

SANTÉ

Trois journées de consultations publiques sont prévues, dès aujourd'hui à l'Assemblée nationale, pour développer une application de traçage de la COVID-19. Le système serait similaire à celui d'Ottawa qui partage notre position via le système Bluetooth. Le gouvernement Legault promet de consulter les Québécois avant d'aller de l'avant.

ÉDUCATION

- Québec compte maintenant sur une réserve d'équipements informatiques de 30 000 appareils pour l'enseignement à distance. Ils seront distribués en priorité aux élèves de 4e et 5e secondaire qui n'en possèdent pas à la maison. Les élèves en difficulté d'apprentissage ou avec des besoins particuliers seront également visés en priorité. Il s'agit d'un investissement de 19 millions de dollars.

- L'école ne sera plus la même cet automne avec les mesures de distanciations physiques, particulièrement au secondaire. À l'école Georges-Vanier de Laval, les élèves iront directement en classe sans passer par leurs casiers selon le Journal de Montréal. Une seule matière sera en enseignée le matin, puis une autre l'après-midi dans le même local pour éviter les déplacements. Plusieurs écoles devront trouver des locaux supplémentaires ou prolonger l'heure du diner pour accommoder les élèves à la cafétéria.

INTERNATIONALE

- De nombreux experts, dont la Santé publique du Canada, doutent du vaccin contre la COVID-19 que la Russie prétend avoir développé. Elle promet que le vaccin «Spoutnik V» permettra de former une immunité de deux ans, mais les données sur lesquelles s'appuie cette affirmation n'ont pas été publiées. Une des filles du président Vladimir Poutine aurait même reçu une dose. L'OMS appelle à la prudence et rappelle que l'homologation d'un vaccin s'établit grâce à des procédures rigoureuses.

- Pour la première fois de l'histoire américaine, une femme noire pourrait atteindre le poste de vice-présidente advenant une victoire démocrate aux élections cet automne. Joe Biden a choisi Kamala Harris comme colistière, jeudi. Les deux participeront à un évènement public au Delaware aujourd'hui. La sénatrice de 55 ans a passé une partie de sa jeunesse à Montréal, dans les années 1970. Sa mère a été professeure à l’Université McGill.

ÇA M'INTÉRESSE!

- Les Québécois ont été plus généreux que jamais depuis le début de la pandémie alors que la majorité de la population a fait preuve de solidarité envers un organisme durant la première moitié de 2020. 71% des 1 000 personnes qui ont répondu à un sondage Léger commandé par L'Institut Mallet affirment avoir fait un don à un organisme dans les 6 premiers mois de l'année. Les dons de biens matériels ont été les plus populaires parmi la population alors que de nombreux donateurs semblent avoir profité du confinement pour faire un grand ménage de leurs effets personnels.

SPORTS

- Au hockey, le premier match entre le Lightning et les Blue Jackets a duré plus de six heures, jeudi. Brayden Point a finalement marqué en 5e période de prolongation pour permettre à Tampa Bay de l'emporter 3-2. Le Canadien amorce sa série face aux Flyers à 20h ce soir.